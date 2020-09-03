https://ria.ru/20200903/vaktsina-1576685630.html

Мишустин заявил об эффективности российской вакцины от COVID-19

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что российская вакцина от коронавируса подтвердила свою высокую эффективность, ее совместное применение... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T15:21

2020-09-03T15:21

2020-09-03T15:21

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

роман головченко

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

александр лукашенко

владимир путин

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<strong>МИНСК, 3 сен - РИА Новости.</strong> Председатель правительства РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> заявил, что российская вакцина от коронавируса подтвердила свою высокую эффективность, ее совместное применение поможет справиться с глобальной пандемией.Ранее президенты РФ и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> и <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> договорились, что Белоруссия станет одной из первых стран, куда будет поставлена вакцина от COVID-19, разработанная центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Кроме того, республика подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования российской вакцины - граждане страны в добровольном порядке смогут принять участие в третьем этапе испытаний.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она будет производиться совместно с Российским фондом прямых инвестиций. <em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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