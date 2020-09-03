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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200903/vaktsina-1576685630.html
Мишустин заявил об эффективности российской вакцины от COVID-19
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что российская вакцина от коронавируса подтвердила свою высокую эффективность, ее совместное применение... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T15:21
2020-09-03T15:21
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
роман головченко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
александр лукашенко
владимир путин
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<strong>МИНСК, 3 сен - РИА Новости.</strong> Председатель правительства РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> заявил, что российская вакцина от коронавируса подтвердила свою высокую эффективность, ее совместное применение поможет справиться с глобальной пандемией.Ранее президенты РФ и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> и <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> договорились, что Белоруссия станет одной из первых стран, куда будет поставлена вакцина от COVID-19, разработанная центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Кроме того, республика подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования российской вакцины - граждане страны в добровольном порядке смогут принять участие в третьем этапе испытаний.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она будет производиться совместно с Российским фондом прямых инвестиций. <em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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вакцина "спутник v", роман головченко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, александр лукашенко, владимир путин, минск, белоруссия, общество

Мишустин заявил об эффективности российской вакцины от COVID-19

15:21 03.09.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе "Биннофарм"
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
Перейти в фотобанк
МИНСК, 3 сен - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что российская вакцина от коронавируса подтвердила свою высокую эффективность, ее совместное применение поможет справиться с глобальной пандемией.
Ранее президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились, что Белоруссия станет одной из первых стран, куда будет поставлена вакцина от COVID-19, разработанная центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Кроме того, республика подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования российской вакцины - граждане страны в добровольном порядке смогут принять участие в третьем этапе испытаний.
"Препарат разработан нашими специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, и он уже подтвердил свою высокую эффективность. Не сомневаюсь, что совместное применение российской вакцины поможет нам вместе справиться с глобальной пандемией", - заявил Мишустин в ходе переговоров со своим белорусским коллегой Романом Головченко в Минске.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она будет производиться совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
2660021
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Роман ГоловченкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинМинскБелоруссияОбщество
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