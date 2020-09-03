Мишустин заявил об эффективности российской вакцины от COVID-19
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе "Биннофарм"
МИНСК, 3 сен - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что российская вакцина от коронавируса подтвердила свою высокую эффективность, ее совместное применение поможет справиться с глобальной пандемией.
Ранее президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились, что Белоруссия станет одной из первых стран, куда будет поставлена вакцина от COVID-19, разработанная центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Кроме того, республика подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования российской вакцины - граждане страны в добровольном порядке смогут принять участие в третьем этапе испытаний.
"Препарат разработан нашими специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, и он уже подтвердил свою высокую эффективность. Не сомневаюсь, что совместное применение российской вакцины поможет нам вместе справиться с глобальной пандемией", - заявил Мишустин в ходе переговоров со своим белорусским коллегой Романом Головченко в Минске.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она будет производиться совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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