https://ria.ru/20200903/vaktsina-1576665344.html
У всех испытывавших вакцину "Вектора" выработались антитела к COVID-19
Антитела к коронавирусу выработались у всех выписанных добровольцев, которые испытывали вакцину, разработанную центром "Вектор", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T11:00
2020-09-03T11:00
2020-09-03T11:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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https://cdn23.img.ria.ru/images/93763/44/937634420_0:92:1772:1089_1400x0_80_0_0_0230996deeb342439c5d3f750068c0b8.jpg
<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Антитела к коронавирусу выработались у всех выписанных добровольцев, которые испытывали вакцину, разработанную центром "Вектор", сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранее сообщалось, что все участники первого этапа клинических испытаний вакцины от COVID-19, разработанной центром "Вектор", были вакцинированы двукратно и выписаны из стационара, чувствуют себя хорошо.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200811/1575651253.html
1
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)