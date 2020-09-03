https://ria.ru/20200903/vaktsina-1576665344.html

У всех испытывавших вакцину "Вектора" выработались антитела к COVID-19

Антитела к коронавирусу выработались у всех выписанных добровольцев, которые испытывали вакцину, разработанную центром "Вектор", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T11:00

2020-09-03T11:00

2020-09-03T11:00

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Антитела к коронавирусу выработались у всех выписанных добровольцев, которые испытывали вакцину, разработанную центром "Вектор", сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранее сообщалось, что все участники первого этапа клинических испытаний вакцины от COVID-19, разработанной центром "Вектор", были вакцинированы двукратно и выписаны из стационара, чувствуют себя хорошо.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200811/1575651253.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)