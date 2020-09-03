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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200903/vaktsina-1576665344.html
У всех испытывавших вакцину "Вектора" выработались антитела к COVID-19
Антитела к коронавирусу выработались у всех выписанных добровольцев, которые испытывали вакцину, разработанную центром "Вектор", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T11:00
2020-09-03T11:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Антитела к коронавирусу выработались у всех выписанных добровольцев, которые испытывали вакцину, разработанную центром "Вектор", сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранее сообщалось, что все участники первого этапа клинических испытаний вакцины от COVID-19, разработанной центром "Вектор", были вакцинированы двукратно и выписаны из стационара, чувствуют себя хорошо.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200811/1575651253.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

У всех испытывавших вакцину "Вектора" выработались антитела к COVID-19

11:00 03.09.2020
497
© РИА Новости / Павел КомаровГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор"
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии Вектор - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Павел Комаров
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Антитела к коронавирусу выработались у всех выписанных добровольцев, которые испытывали вакцину, разработанную центром "Вектор", сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что все участники первого этапа клинических испытаний вакцины от COVID-19, разработанной центром "Вектор", были вакцинированы двукратно и выписаны из стационара, чувствуют себя хорошо.
Осмотр перед выпиской добровольцев, участвовавших в испытаниях вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 11.08.2020
11 августа, 16:44
Запад переживает за "путинских подопытных свинок"
"У всех 9 добровольцев", - сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос, у всех ли выписанных добровольцев выработались антитела.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
2612001
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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