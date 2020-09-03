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https://ria.ru/20200903/vaktsina-1576661338.html
Участников первого этапа испытаний вакцины "Вектора" выписали из больницы
Все участники первого этапа клинических испытаний вакцины от COVID-19, разработанной центром "Вектор", были вакцинированы двукратно и выписаны из стационара,... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T09:47
2020-09-03T11:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Все участники первого этапа клинических испытаний вакцины от COVID-19, разработанной центром "<a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_centr_virusologii_i_biotekhnologijj_GNCVB_Vektor" target="_blank">Вектор</a>", были вакцинированы двукратно и выписаны из стационара, чувствуют себя хорошо, сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.Второй этап клинического исследования продолжается в строгом соответствии с протоколом исследования, уточнили в пресс-службе.В соответствии с требованиями Всемирной организации здравоохранения, клиническое исследование вакцины "ЭпиВакКорона" зарегистрировано в международном регистре, подчеркнули в ведомстве.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Участников первого этапа испытаний вакцины "Вектора" выписали из больницы

09:47 03.09.2020 (обновлено: 11:40 03.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудница "Вектора" в лаборатории
Сотрудница Вектора в лаборатории - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Сотрудница "Вектора" в лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Все участники первого этапа клинических испытаний вакцины от COVID-19, разработанной центром "Вектор", были вакцинированы двукратно и выписаны из стационара, чувствуют себя хорошо, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"Все участники первого этапа вакцинированы двукратно и покинули стационар. Все добровольцы чувствуют себя хорошо. Жалоб на состояние нет", — говорится в сообщении.

Второй этап клинического исследования продолжается в строгом соответствии с протоколом исследования, уточнили в пресс-службе.
В соответствии с требованиями Всемирной организации здравоохранения, клиническое исследование вакцины "ЭпиВакКорона" зарегистрировано в международном регистре, подчеркнули в ведомстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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