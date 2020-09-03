https://ria.ru/20200903/vaktsina-1576661338.html

Участников первого этапа испытаний вакцины "Вектора" выписали из больницы

Все участники первого этапа клинических испытаний вакцины от COVID-19, разработанной центром "Вектор", были вакцинированы двукратно и выписаны из стационара,... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T09:47

2020-09-03T09:47

2020-09-03T11:40

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Все участники первого этапа клинических испытаний вакцины от COVID-19, разработанной центром "<a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_centr_virusologii_i_biotekhnologijj_GNCVB_Vektor" target="_blank">Вектор</a>", были вакцинированы двукратно и выписаны из стационара, чувствуют себя хорошо, сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.Второй этап клинического исследования продолжается в строгом соответствии с протоколом исследования, уточнили в пресс-службе.В соответствии с требованиями Всемирной организации здравоохранения, клиническое исследование вакцины "ЭпиВакКорона" зарегистрировано в международном регистре, подчеркнули в ведомстве.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)