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Мурманская область
https://ria.ru/20200903/upravlenie-1576664748.html
В Мурманской области появится Центр управления регионом
Власти Мурманской области создают Центр управления регионом, в который будут поступать и где будут обрабатываться проблемные вопросы жителей по всем... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T10:50
2020-09-03T10:50
мурманская область
владимир путин
мурманская область
общество
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<strong>МУРМАНСК, 3 сен – РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Мурманской области</a> создают Центр управления регионом, в который будут поступать и где будут обрабатываться проблемные вопросы жителей по всем направлениям, связанным с жизнью области, сообщило министерство цифрового развития региона.Центр создается по поручению президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, он станет единым пунктом мониторинга, в который будут поступать и где будут оперативно отрабатываться проблемные вопросы жителей по всем направлениям, связанным с жизнью региона, формироваться аналитические материалы, характеризующие социально-экономическую ситуацию в области, и вырабатываться предложения по дальнейшему развитию."ЦУР – это новый этап развития сервиса обратной связи с жителями региона. Главным его преимуществом будет то, что куда бы ни обратился гражданин со своей проблемой: на горячую линию какого-либо министерства, в приемную правительства Мурманской области, на портал "Наш Север", социальные сети, – его обращение, без лишней бюрократии, незамедлительно направляется соответствующему отраслевому ведомству для решения", - говорится в сообщении.Обращение будет находиться на контроле до тех пор, пока вопрос не будет решен. Жители могут пожаловаться на очереди в поликлиниках, аварийность на дорогах и другие проблемы. В Центре управления регионом будут работать специалисты министерства цифрового развития Мурманской области. В их ведении – выработка и реализация единой технической, организационной и кадровой политики. Также будут предоставлены все отраслевые министерства, отвечающие за ключевые вопросы жизнедеятельности: здравоохранение, образование, социальную защиту, ЖКХ, городскую среду и благоустройство, экологию, дороги и другие."Это масштабная задача. Обеспечивать работу Центра будет специализированный аппаратно-программный комплекс "Единая цифровая платформа управления регионом". Он призван агрегировать всю возможную информацию, данные, собранные из доступных ведомственных систем, анализировать их и давать общую социально-экономическую картину по Кольскому Заполярью, включая ЖКХ, транспорт, дороги, образование, медицину и прочее", – отметил министр цифрового развития Иван Пархоменко.Центр поможет контролировать ход исполнения планов и программ, достижения целевых показателей деятельности региональных органов власти. Ресурсы новой структуры позволят решать задачи Ситуационного центра. Для этого будут работать оперативно-аналитические группы из специалистов профильных ведомств. Также будет обеспечен высокий уровень защиты информации, добавили в правительстве.
https://ria.ru/20200827/turizm-1576398624.html
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владимир путин, мурманская область, общество

В Мурманской области появится Центр управления регионом

10:50 03.09.2020
19
© РИА Новости / Павел ЛьвовВид на город Мурманск
Вид на город Мурманск - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Павел Львов
МУРМАНСК, 3 сен – РИА Новости. Власти Мурманской области создают Центр управления регионом, в который будут поступать и где будут обрабатываться проблемные вопросы жителей по всем направлениям, связанным с жизнью области, сообщило министерство цифрового развития региона.
Центр создается по поручению президента Владимира Путина, он станет единым пунктом мониторинга, в который будут поступать и где будут оперативно отрабатываться проблемные вопросы жителей по всем направлениям, связанным с жизнью региона, формироваться аналитические материалы, характеризующие социально-экономическую ситуацию в области, и вырабатываться предложения по дальнейшему развитию.
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"ЦУР – это новый этап развития сервиса обратной связи с жителями региона. Главным его преимуществом будет то, что куда бы ни обратился гражданин со своей проблемой: на горячую линию какого-либо министерства, в приемную правительства Мурманской области, на портал "Наш Север", социальные сети, – его обращение, без лишней бюрократии, незамедлительно направляется соответствующему отраслевому ведомству для решения", - говорится в сообщении.
Обращение будет находиться на контроле до тех пор, пока вопрос не будет решен. Жители могут пожаловаться на очереди в поликлиниках, аварийность на дорогах и другие проблемы. В Центре управления регионом будут работать специалисты министерства цифрового развития Мурманской области. В их ведении – выработка и реализация единой технической, организационной и кадровой политики. Также будут предоставлены все отраслевые министерства, отвечающие за ключевые вопросы жизнедеятельности: здравоохранение, образование, социальную защиту, ЖКХ, городскую среду и благоустройство, экологию, дороги и другие.
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"Это масштабная задача. Обеспечивать работу Центра будет специализированный аппаратно-программный комплекс "Единая цифровая платформа управления регионом". Он призван агрегировать всю возможную информацию, данные, собранные из доступных ведомственных систем, анализировать их и давать общую социально-экономическую картину по Кольскому Заполярью, включая ЖКХ, транспорт, дороги, образование, медицину и прочее", – отметил министр цифрового развития Иван Пархоменко.
Центр поможет контролировать ход исполнения планов и программ, достижения целевых показателей деятельности региональных органов власти. Ресурсы новой структуры позволят решать задачи Ситуационного центра. Для этого будут работать оперативно-аналитические группы из специалистов профильных ведомств. Также будет обеспечен высокий уровень защиты информации, добавили в правительстве.
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Мурманская областьВладимир ПутинМурманская областьОбщество
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