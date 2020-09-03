Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200903/ugrozy-1576707473.html
МВД Белоруссии сообщило об угрозах в адрес сотрудников милиции
Министерство внутренних дел Белоруссии зафиксировало более 150 случаев угроз, оскорблений и клеветы в адрес сотрудников милиции, заявил в четверг начальник... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T20:46
2020-09-03T20:51
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576415351_0:191:3072:1919_1400x0_80_0_0_f07e10158ebb2f380a17226373526c96.jpg
<strong>МИНСК, 3 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">Министерство внутренних дел Белоруссии</a> зафиксировало более 150 случаев угроз, оскорблений и клеветы в адрес сотрудников милиции, заявил в четверг начальник главного управления собственной безопасности МВД Андрей Паршин."Нами зафиксированы 180 случаев незаконного вброса в средства массовой информации данных сотрудников либо членов их семей. У нас есть статистика также, что более 150 случаев противоправных действий в отношении сотрудников милиции – это угрозы, оскорбления, клевета. Установили 42 лица, которые осуществляли противоправные действия в адрес сотрудников милиции", - заявил <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Parshin/" target="_blank" data-auto="true">Паршин</a> в эфире государственного телеканала ОНТ.При этом представитель МВД отметил, что, например, по <a href="http://ria.ru/location_Mahilyowskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Могилевской области</a> республики угрозы жизни и здоровью сотрудников милиции осуществляла девушка 1992 года рождения."Люди, которые угрожают сотрудникам милиции, это люди, подвергшиеся зомбированию в СМИ с использованием Telegram-каналов. Любые оскорбления в адрес сотрудников милиции влекут за собой уголовную ответственность. Если гражданин публично оскорбил сотрудника милиции в связи с исполнением им служебных обязанностей, это уголовная ответственность. Если оскорбил лично при встрече – это административная ответственность", - добавил Паршин.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200903/aktsiya-1576705433.html
4
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576415351_308:0:3039:2048_1400x0_80_0_0_b50e43c0f321ccbf47aa94f94458caa9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд белоруссии, белоруссия, в мире

МВД Белоруссии сообщило об угрозах в адрес сотрудников милиции

20:46 03.09.2020 (обновлено: 20:51 03.09.2020)
749
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов на улице в Минске, где проходит акция протеста
Сотрудник правоохранительных органов на улице в Минске, где проходит акция протеста - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 3 сен – РИА Новости. Министерство внутренних дел Белоруссии зафиксировало более 150 случаев угроз, оскорблений и клеветы в адрес сотрудников милиции, заявил в четверг начальник главного управления собственной безопасности МВД Андрей Паршин.
"Нами зафиксированы 180 случаев незаконного вброса в средства массовой информации данных сотрудников либо членов их семей. У нас есть статистика также, что более 150 случаев противоправных действий в отношении сотрудников милиции – это угрозы, оскорбления, клевета. Установили 42 лица, которые осуществляли противоправные действия в адрес сотрудников милиции", - заявил Паршин в эфире государственного телеканала ОНТ.
При этом представитель МВД отметил, что, например, по Могилевской области республики угрозы жизни и здоровью сотрудников милиции осуществляла девушка 1992 года рождения.
"Люди, которые угрожают сотрудникам милиции, это люди, подвергшиеся зомбированию в СМИ с использованием Telegram-каналов. Любые оскорбления в адрес сотрудников милиции влекут за собой уголовную ответственность. Если гражданин публично оскорбил сотрудника милиции в связи с исполнением им служебных обязанностей, это уголовная ответственность. Если оскорбил лично при встрече – это административная ответственность", - добавил Паршин.
Акция белорусских журналистов в поддержку задержанных коллег - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 19:37Протесты в Белоруссии
В Минске началась акция протеста журналистов
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
107001418
Обсудить 4
Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов во время студенческой акции протеста в Минске
В Минске задержали подростка за нападение на водителя во время протестов
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Лукашевич предупредил о подъеме нацизма в некоторых странах ОБСЕ
Андрей Пивоваров. Архивное фото
В Москве задержали директора "Открытой России" Андрея Пивоварова
Акция белорусских журналистов в поддержку задержанных коллег
В Минске началась акция протеста журналистов
Сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Минске
На задержанного в Минске журналиста составили протокол
Российская военная база в Цхинвали
В Грузии пообещали поднять флаг над российской военной базой
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили идею США ввести превентивные санкции против России
Сотрудники правоохранительных органов и участники студенческой акции протеста в Минске
В Минске задержали участника протестов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, президент Белоруссии Александр Лукашенко
Тихановская прокомментировала встречу Лукашенко с Мишустиным
Алексей Навальный
США пригрозили введением санкций против России из-за ситуации с Навальным
Минск
Белоруссия вошла в число стран, которых больше всего не хватает россиянам
Истребитель-перехватчик МиГ-31 во время взлета
Российский МиГ-31 перехватил два самолета над Баренцевым морем
Преподаватель проводит онлайн урок в аудитории Национального исследовательского технологического университета МИСиС
Фальков рассказал о смешанном формате учебы в некоторых вузах
Павел Латушко у здания Следственного комитета в Минске
Латушко рассказал об итогах встречи с польскими властями
Избиратель во время голосования на выборах президента Украины
На Украине возбудят дело из-за отмены местных выборов в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:34Пушков отреагировал на угрозы США в адрес России из-за Белоруссии
03:26Трамп придумал новое прозвище Байдену
03:22В Роспотребнадзоре рассказали, какой должна быть качественная сметана
03:18СК начал проверки по ситуации вокруг лишенного сана схимонаха Сергия
03:17Эксперт рассказал, почему нельзя пользоваться телефоном на ходу
03:15Японцев возмутила публикация материалов об освобождении Курил
03:14Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году
03:05В ОСК заявили о проблемах со строительством новейших подлодок "Лада"
03:01Постпред США в ОБСЕ сказал, что надо сделать с Лукашенко "прямо сейчас"
02:55Задушивших афроамериканца полицейских отстранили от работы
02:20Эксперт рассказал, как можно потерять деньги через QR-код
02:15Мэра Биробиджана госпитализировали с диагнозом COVID-19
02:08Развеян популярный миф о плавленом сыре
01:57В Печорском море худеют и исчезают моржи
01:51Эксперт жестко раскритиковала внешний вид Зеленского
01:36Жительницу Германии заподозрили в убийстве пятерых детей
00:50Оппозиционный совет Белоруссии вновь призвал Лукашенко к диалогу
00:46Житель США путешествует по стране, чтобы проложить туристические маршруты
00:28Вышел новый трейлер фильма "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом
00:17Пожар в ДНР уничтожил девять домов, два человека погибли
Лента новостейМолния