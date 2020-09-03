https://ria.ru/20200903/ugrozy-1576707473.html

МВД Белоруссии сообщило об угрозах в адрес сотрудников милиции

Министерство внутренних дел Белоруссии зафиксировало более 150 случаев угроз, оскорблений и клеветы в адрес сотрудников милиции, заявил в четверг начальник... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T20:46

2020-09-03T20:46

2020-09-03T20:51

протесты в белоруссии

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<strong>МИНСК, 3 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">Министерство внутренних дел Белоруссии</a> зафиксировало более 150 случаев угроз, оскорблений и клеветы в адрес сотрудников милиции, заявил в четверг начальник главного управления собственной безопасности МВД Андрей Паршин."Нами зафиксированы 180 случаев незаконного вброса в средства массовой информации данных сотрудников либо членов их семей. У нас есть статистика также, что более 150 случаев противоправных действий в отношении сотрудников милиции – это угрозы, оскорбления, клевета. Установили 42 лица, которые осуществляли противоправные действия в адрес сотрудников милиции", - заявил <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Parshin/" target="_blank" data-auto="true">Паршин</a> в эфире государственного телеканала ОНТ.При этом представитель МВД отметил, что, например, по <a href="http://ria.ru/location_Mahilyowskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Могилевской области</a> республики угрозы жизни и здоровью сотрудников милиции осуществляла девушка 1992 года рождения."Люди, которые угрожают сотрудникам милиции, это люди, подвергшиеся зомбированию в СМИ с использованием Telegram-каналов. Любые оскорбления в адрес сотрудников милиции влекут за собой уголовную ответственность. Если гражданин публично оскорбил сотрудника милиции в связи с исполнением им служебных обязанностей, это уголовная ответственность. Если оскорбил лично при встрече – это административная ответственность", - добавил Паршин.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200903/aktsiya-1576705433.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, белоруссия, в мире