https://ria.ru/20200903/turtsiya-1576668251.html

Эксперты назвали сроки окончания туристического сезона в Турции

Представители турецкого турбизнеса рассчитывают продлить сезон до конца ноября - начала декабря, чтобы компенсировать убытки от вынужденного простоя из-за... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T12:03

2020-09-03T12:03

2020-09-03T12:03

туризм

коронавирус covid-19

туризм

анталья (провинция)

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Представители турецкого турбизнеса рассчитывают продлить сезон до конца ноября - начала декабря, чтобы компенсировать убытки от вынужденного простоя из-за пандемии, сообщает РСТ.Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что в среду в стране было зарегистрировано 1596 новых случаев коронавируса, это самый большой суточный прирост с 15 июня. Общее число зараженных достигло 273 301, 45 человек умерли за сутки, с начала пандемии - 6462.Туристов беспокоят слухи об эпидемической обстановке в Турции. Однако наиболее "зараженные" города и провинции – это Анкара, Конья, Кайсери, Шанлыурфа, Мардин, Эрзурум, Ван, Диярбакыр, Батман, Агры. Любимых россиянами курортов в списке нет."Работники туриндустрии Турции очень надеются хотя бы отчасти компенсировать убытки этого года. По словам президента Ассоциации директоров отелей (POYD) Юлкайя Атмаджа, уже к 19 августа в Анталью приехало больше миллиона туристов из 31 страны, в том числе 281,4 тысячи - из России. Он напомнил, что в 2019 году Анталью посетили 15,8 миллиона иностранных туристов", — сказали в РСТ.Глава туристического департамента городского совета Антальи Реджеп Явуз считает, что сезон в регионе закроется с показателем в 4,5 миллиона туристов, включая 2,5 миллиона - из России. И если ситуация с заболеваемостью не изменится в худшую сторону, турсезон может закончиться не в конце октября, как обычно, а в ноябре или даже декабре.

https://ria.ru/20200902/kareliya-1576333886.html

https://ria.ru/20200903/gretsiya-1576646849.html

анталья (провинция)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм