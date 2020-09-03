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Туризм
https://ria.ru/20200903/turtsiya-1576668251.html
Эксперты назвали сроки окончания туристического сезона в Турции
Представители турецкого турбизнеса рассчитывают продлить сезон до конца ноября - начала декабря, чтобы компенсировать убытки от вынужденного простоя из-за... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T12:03
2020-09-03T12:03
туризм
коронавирус covid-19
туризм
анталья (провинция)
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Представители турецкого турбизнеса рассчитывают продлить сезон до конца ноября - начала декабря, чтобы компенсировать убытки от вынужденного простоя из-за пандемии, сообщает РСТ.Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что в среду в стране было зарегистрировано 1596 новых случаев коронавируса, это самый большой суточный прирост с 15 июня. Общее число зараженных достигло 273 301, 45 человек умерли за сутки, с начала пандемии - 6462.Туристов беспокоят слухи об эпидемической обстановке в Турции. Однако наиболее "зараженные" города и провинции – это Анкара, Конья, Кайсери, Шанлыурфа, Мардин, Эрзурум, Ван, Диярбакыр, Батман, Агры. Любимых россиянами курортов в списке нет."Работники туриндустрии Турции очень надеются хотя бы отчасти компенсировать убытки этого года. По словам президента Ассоциации директоров отелей (POYD) Юлкайя Атмаджа, уже к 19 августа в Анталью приехало больше миллиона туристов из 31 страны, в том числе 281,4 тысячи - из России. Он напомнил, что в 2019 году Анталью посетили 15,8 миллиона иностранных туристов", — сказали в РСТ.Глава туристического департамента городского совета Антальи Реджеп Явуз считает, что сезон в регионе закроется с показателем в 4,5 миллиона туристов, включая 2,5 миллиона - из России. И если ситуация с заболеваемостью не изменится в худшую сторону, турсезон может закончиться не в конце октября, как обычно, а в ноябре или даже декабре.
https://ria.ru/20200902/kareliya-1576333886.html
https://ria.ru/20200903/gretsiya-1576646849.html
анталья (провинция)
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, туризм, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм

Эксперты назвали сроки окончания туристического сезона в Турции

12:03 03.09.2020
48454
© РИА Новости / Мария СеливановаБодрум. Пляж в бухте Гюверджинлик
Бодрум. Пляж в бухте Гюверджинлик - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Мария Селиванова
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Представители турецкого турбизнеса рассчитывают продлить сезон до конца ноября - начала декабря, чтобы компенсировать убытки от вынужденного простоя из-за пандемии, сообщает РСТ.
Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что в среду в стране было зарегистрировано 1596 новых случаев коронавируса, это самый большой суточный прирост с 15 июня. Общее число зараженных достигло 273 301, 45 человек умерли за сутки, с начала пандемии - 6462.
Туристов беспокоят слухи об эпидемической обстановке в Турции. Однако наиболее "зараженные" города и провинции – это Анкара, Конья, Кайсери, Шанлыурфа, Мардин, Эрзурум, Ван, Диярбакыр, Батман, Агры. Любимых россиянами курортов в списке нет.
"Работники туриндустрии Турции очень надеются хотя бы отчасти компенсировать убытки этого года. По словам президента Ассоциации директоров отелей (POYD) Юлкайя Атмаджа, уже к 19 августа в Анталью приехало больше миллиона туристов из 31 страны, в том числе 281,4 тысячи - из России. Он напомнил, что в 2019 году Анталью посетили 15,8 миллиона иностранных туристов", — сказали в РСТ.
Карелия. Горный парк Рускеала. - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
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Глава туристического департамента городского совета Антальи Реджеп Явуз считает, что сезон в регионе закроется с показателем в 4,5 миллиона туристов, включая 2,5 миллиона - из России. И если ситуация с заболеваемостью не изменится в худшую сторону, турсезон может закончиться не в конце октября, как обычно, а в ноябре или даже декабре.
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ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмАнталья (провинция)Ассоциация туроператоров России (АТОР)Новости - Туризм
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