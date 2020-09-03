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https://ria.ru/20200903/transvestity-1576662097.html
Трансвеститы пришли на суд по делу Ефремова
РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T10:06
2020-09-03T10:07
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
пресненский суд г. москвы
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> К зданию Пресненского суда, где проходит заседание по делу актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, пришла группа трансвеститов, сообщает <a href="https://ren.tv/news/v-rossii/743539-my-za-prozrachnost-gruppa-transvestitov-prishla-v-sud-nad-efremovym" target="_blank">РЕН ТВ</a><strong>.</strong>Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee устроил смертельное ДТП. Внедорожник актера пересек двойную сплошную и въехал в фургон "Лада", в котором сидел курьер Сергей Захаров. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Позже мужчина скончался.Экспертиза показала, что в момент аварии актер был в состоянии алкогольного опьянения, в его крови обнаружили также следы наркотиков. Через несколько дней он записал видеообращение с извинениями перед семьей погибшего, но родственники Захарова отказались их принять.В августе начались слушания по делу, во время которых Ефремов не признал свою вину и заявил, что ничего не помнит, потому что был пьян. Его адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> настаивает, что Ефремов не был за рулем внедорожника в момент ДТП. Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20200901/efremov-1576583639.html
Так и не понял, каким краем к этому делу трансы и зачем они туда пришли - просто засветиться перед камерами, что ли? Напомнить о своём существовании ? Гей-парад под видом гражданской акции ?
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Вот и клоуны подтянулись!
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РИА Новости
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РИА Новости
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, пресненский суд г. москвы

Трансвеститы пришли на суд по делу Ефремова

10:06 03.09.2020 (обновлено: 10:07 03.09.2020)
5963
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. К зданию Пресненского суда, где проходит заседание по делу актера Михаила Ефремова, пришла группа трансвеститов, сообщает РЕН ТВ.

"Если он виноват, он понесет наказание, мы за честность, за прозрачность судебных действий. Если Михаил виновен, он понесет наказание", — заявили они.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee устроил смертельное ДТП. Внедорожник актера пересек двойную сплошную и въехал в фургон "Лада", в котором сидел курьер Сергей Захаров. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Позже мужчина скончался.
Экспертиза показала, что в момент аварии актер был в состоянии алкогольного опьянения, в его крови обнаружили также следы наркотиков. Через несколько дней он записал видеообращение с извинениями перед семьей погибшего, но родственники Захарова отказались их принять.
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 15:34
Ефремов вынес себе приговор в суде
В августе начались слушания по делу, во время которых Ефремов не признал свою вину и заявил, что ничего не помнит, потому что был пьян. Его адвокат Эльман Пашаев настаивает, что Ефремов не был за рулем внедорожника в момент ДТП. Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
1214571624
Обсудить 24
Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваПресненский суд г. Москвы
Популярные комментарии
Так и не понял, каким краем к этому делу трансы и зачем они туда пришли - просто засветиться перед камерами, что ли? Напомнить о своём существовании ? Гей-парад под видом гражданской акции ?
3 сентября, 10:11
Mar Nightmare
2051202
Вот и клоуны подтянулись!
3 сентября, 10:11
Юра Варфоломеев
1670200
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