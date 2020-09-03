https://ria.ru/20200903/transvestity-1576662097.html

Трансвеститы пришли на суд по делу Ефремова

РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T10:06

2020-09-03T10:06

2020-09-03T10:07

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

пресненский суд г. москвы

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> К зданию Пресненского суда, где проходит заседание по делу актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, пришла группа трансвеститов, сообщает <a href="https://ren.tv/news/v-rossii/743539-my-za-prozrachnost-gruppa-transvestitov-prishla-v-sud-nad-efremovym" target="_blank">РЕН ТВ</a><strong>.</strong>Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee устроил смертельное ДТП. Внедорожник актера пересек двойную сплошную и въехал в фургон "Лада", в котором сидел курьер Сергей Захаров. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Позже мужчина скончался.Экспертиза показала, что в момент аварии актер был в состоянии алкогольного опьянения, в его крови обнаружили также следы наркотиков. Через несколько дней он записал видеообращение с извинениями перед семьей погибшего, но родственники Захарова отказались их принять.В августе начались слушания по делу, во время которых Ефремов не признал свою вину и заявил, что ничего не помнит, потому что был пьян. Его адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> настаивает, что Ефремов не был за рулем внедорожника в момент ДТП. Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20200901/efremov-1576583639.html

Mar Nightmare Так и не понял, каким краем к этому делу трансы и зачем они туда пришли - просто засветиться перед камерами, что ли? Напомнить о своём существовании ? Гей-парад под видом гражданской акции ? 31

Юра Варфоломеев Вот и клоуны подтянулись! 26

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, пресненский суд г. москвы