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https://ria.ru/20200903/tikhanovskaya-1576705573.html
Тихановская прокомментировала встречу Лукашенко с Мишустиным
Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская по итогам встречи белорусского лидера Александра Лукашенко с премьером РФ Михаилом Мишустиным... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T19:46
2020-09-03T21:36
светлана тихановская
михаил мишустин
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 3 сен – РИА Новости.</strong> Экс-кандидат на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> по итогам встречи белорусского лидера <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> с премьером РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Мишустиным</a> заявила, что суверенитет республики "не может быть предметом переговоров или торга".В четверг в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> находился с визитом Мишустин, состоялись его встречи с Лукашенко и премьером Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Романом Головченко</a>. Премьер РФ, в частности, заявил, что в сложившейся в Белоруссии ситуации необходимо действовать в правовом поле, не допускать внешнего вмешательства, отказаться от односторонних санкций и других нелегитимных ограничений. Лукашенко со своей стороны отметил, что Белоруссия оказалась один на один с агрессией извне, и выразил благодарность <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за поддержку, иначе республике было бы сейчас непросто. Президент также отметил, что Минск и Москва значительно продвинулись в решении наболевших вопросов."Я всегда говорила и повторяю, что суверенитет не может быть предметом переговоров или торга. Я сомневаюсь, что любые решения и договоры, которые могут быть подписаны Лукашенко, будут признаны новым правительством. Причина этого известна: народ отказал Лукашенко в доверии", - говорится в заявлении Тихановской, размещенном в четверг в ее <a href="https://t.me/s/pulpervoi" target="_blank">Telegram-канале</a>. В нем отмечается, что таким образом она прокомментировала прошедшую встречу Лукашенко с российским правительством.После президентских выборов Тихановская в целях безопасности выехала в Литву. В начале сентября глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> заявил, что Литва в своем поведении в ситуации вокруг Белоруссии перешла "все грани приличия". Как отмечал Лавров, есть основания полагать, что Вильнюс работает с Тихановской "совсем не демократическими методами и методами, в которых не сильно проявляется уважение к суверенитету Республики Беларусь".Ранее Тихановская, не согласная с итогами президентских выборов в Белоруссии, инициировала создание оппозиционного Координационного совета (КС) по транзиту власти. Генпрокуратура в этой связи возбудила уголовное дело, там считают, что деятельность совета направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В совете оппозиции утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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светлана тихановская, михаил мишустин, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Тихановская прокомментировала встречу Лукашенко с Мишустиным

19:46 03.09.2020 (обновлено: 21:36 03.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин, президент Белоруссии Александр Лукашенко
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 3 сен – РИА Новости. Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская по итогам встречи белорусского лидера Александра Лукашенко с премьером РФ Михаилом Мишустиным заявила, что суверенитет республики "не может быть предметом переговоров или торга".
В четверг в Минске находился с визитом Мишустин, состоялись его встречи с Лукашенко и премьером Белоруссии Романом Головченко. Премьер РФ, в частности, заявил, что в сложившейся в Белоруссии ситуации необходимо действовать в правовом поле, не допускать внешнего вмешательства, отказаться от односторонних санкций и других нелегитимных ограничений. Лукашенко со своей стороны отметил, что Белоруссия оказалась один на один с агрессией извне, и выразил благодарность Москве за поддержку, иначе республике было бы сейчас непросто. Президент также отметил, что Минск и Москва значительно продвинулись в решении наболевших вопросов.
"Я всегда говорила и повторяю, что суверенитет не может быть предметом переговоров или торга. Я сомневаюсь, что любые решения и договоры, которые могут быть подписаны Лукашенко, будут признаны новым правительством. Причина этого известна: народ отказал Лукашенко в доверии", - говорится в заявлении Тихановской, размещенном в четверг в ее Telegram-канале. В нем отмечается, что таким образом она прокомментировала прошедшую встречу Лукашенко с российским правительством.
После президентских выборов Тихановская в целях безопасности выехала в Литву. В начале сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Литва в своем поведении в ситуации вокруг Белоруссии перешла "все грани приличия". Как отмечал Лавров, есть основания полагать, что Вильнюс работает с Тихановской "совсем не демократическими методами и методами, в которых не сильно проявляется уважение к суверенитету Республики Беларусь".
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Ранее Тихановская, не согласная с итогами президентских выборов в Белоруссии, инициировала создание оппозиционного Координационного совета (КС) по транзиту власти. Генпрокуратура в этой связи возбудила уголовное дело, там считают, что деятельность совета направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В совете оппозиции утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
21119319165
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Светлана ТихановскаяМихаил МишустинАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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