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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200903/testirovanie-1576658931.html
В России провели более 37,4 миллиона тестов на COVID-19
Более 37,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 210... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T08:29
2020-09-03T08:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Более 37,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 210 тысяч человек, сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.За сутки в России проведено 307 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России провели более 37,4 миллиона тестов на COVID-19

08:29 03.09.2020
281
© РИА Новости / Максим БогодвидВ лаборатории
В лаборатории - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
В лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Более 37,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 210 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 37,4 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 210 057 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в России проведено 307 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
401012
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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