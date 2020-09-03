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В США умер афроамериканец, которому полицейские надели на голову мешок
Афроамериканец умер от удушья в штате Нью-Йорк после того, как полицейские надели ему на голову мешок и удерживали прижатым к асфальту в течение порядка двух... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T12:28
2020-09-03T12:28
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
нью-йорк (штат)
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Афроамериканец умер от удушья в штате <a href="http://ria.ru/location_NewYorkState/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорк</a> после того, как полицейские надели ему на голову мешок и удерживали прижатым к асфальту в течение порядка двух минут, пишет местная газета <a href="https://www.democratandchronicle.com/story/news/2020/09/02/daniel-prude-rochester-ny-police-died-march-2020-after-officers-restrained-him/5682948002/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Democrat and Chronicle</a> со ссылкой на поступившую в ее распоряжение видеозапись, а также отчет о вскрытии и документы полиции.Инцидент произошел 23 марта в городе Рочестер. Брат 41-летнего Дэниела Пруда позвонил в службу 911 после того, как тот выбежал на улицу голым. По данным New York Times, также звонок в службу спасения поступил от водителя грузовика, который сообщил о голом мужчине, который бегал по улице и говорил, что у него коронавирус. Согласно отчетам полиции, накануне инцидента Пруда доставили в больницу после того, как у него начались проблемы с психикой.На распространенном в СМИ видео, полученном с нательных камер полицейских, видно, как сотрудники органов правопорядка надевают на голову мужчине в наручниках специальный мешок, предположительно, чтобы он не смог в них плюнуть. После этого мужчина начал сопротивляться и выкрикивать "Дайте мне пистолет". Один из полицейских прижал голову Пруда к асфальту, тогда как другой поставил колено ему на спину. Третий полицейский держал мужчину за ноги. Согласно видеозаписи, полицейские попросили задержанного "перестать плеваться" и "успокоиться". Через две минуты мужчина перестал двигаться. Прибывшие на место медики провели необходимые реанимационные мероприятия и госпитализировали мужчину. Через неделю он скончался в больнице после отключения от системы жизнеобеспечения.Согласно отчету о вскрытии, судмедэксперт округа Монро признал смерть Пруда убийством, вызванным "осложнениями от асфиксии в условиях физического удерживания". Также в документе говорится, что способствующими факторами стали обострение психического расстройства и острая интоксикация фенциклидином.Видеозапись была предоставлена адвокату семьи 20 августа и обнародована в среду. Родственники Пруда выступили с требованием уволить участвовавших в задержании полицейских и предъявить им обвинения.Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс и глава полиции Рочестера заявили, что расследуют обстоятельства инцидента. Офицеры полиции, задержавшие Пруда, продолжают работать.Как пишет <a href="https://www.nytimes.com/2020/09/02/nyregion/rochester-cops-put-hood-on-man-dies.html?searchResultPosition=1" target="_blank" rel="nofollow noopener">New York Times</a>, после обнародования видео более 100 протестующих собрались в центре Рочестера рядом с полицейским управлением и прошли маршем до места, где был задержан Пруд. Ситуация время от времени накалялась, в связи с чем полицейские, предположительно, применили против протестующих слезоточивый газ и перцовые баллончики.
https://radiosputnik.ria.ru/20200902/ssha-1576617672.html
https://ria.ru/20200823/zaderzhanie-1576187926.html
https://ria.ru/20200605/1572469298.html
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нью-йорк (штат)
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, нью-йорк (штат), сша, в мире

В США умер афроамериканец, которому полицейские надели на голову мешок

12:28 03.09.2020
3713
© AP Photo / AJ MastПолицейская машина в США
Полицейская машина в США - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© AP Photo / AJ Mast
Полицейская машина в США. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Афроамериканец умер от удушья в штате Нью-Йорк после того, как полицейские надели ему на голову мешок и удерживали прижатым к асфальту в течение порядка двух минут, пишет местная газета Democrat and Chronicle со ссылкой на поступившую в ее распоряжение видеозапись, а также отчет о вскрытии и документы полиции.
Инцидент произошел 23 марта в городе Рочестер. Брат 41-летнего Дэниела Пруда позвонил в службу 911 после того, как тот выбежал на улицу голым. По данным New York Times, также звонок в службу спасения поступил от водителя грузовика, который сообщил о голом мужчине, который бегал по улице и говорил, что у него коронавирус. Согласно отчетам полиции, накануне инцидента Пруда доставили в больницу после того, как у него начались проблемы с психикой.
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На распространенном в СМИ видео, полученном с нательных камер полицейских, видно, как сотрудники органов правопорядка надевают на голову мужчине в наручниках специальный мешок, предположительно, чтобы он не смог в них плюнуть. После этого мужчина начал сопротивляться и выкрикивать "Дайте мне пистолет". Один из полицейских прижал голову Пруда к асфальту, тогда как другой поставил колено ему на спину. Третий полицейский держал мужчину за ноги. Согласно видеозаписи, полицейские попросили задержанного "перестать плеваться" и "успокоиться". Через две минуты мужчина перестал двигаться. Прибывшие на место медики провели необходимые реанимационные мероприятия и госпитализировали мужчину. Через неделю он скончался в больнице после отключения от системы жизнеобеспечения.
Согласно отчету о вскрытии, судмедэксперт округа Монро признал смерть Пруда убийством, вызванным "осложнениями от асфиксии в условиях физического удерживания". Также в документе говорится, что способствующими факторами стали обострение психического расстройства и острая интоксикация фенциклидином.
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Видеозапись была предоставлена адвокату семьи 20 августа и обнародована в среду. Родственники Пруда выступили с требованием уволить участвовавших в задержании полицейских и предъявить им обвинения.
Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс и глава полиции Рочестера заявили, что расследуют обстоятельства инцидента. Офицеры полиции, задержавшие Пруда, продолжают работать.
Как пишет New York Times, после обнародования видео более 100 протестующих собрались в центре Рочестера рядом с полицейским управлением и прошли маршем до места, где был задержан Пруд. Ситуация время от времени накалялась, в связи с чем полицейские, предположительно, применили против протестующих слезоточивый газ и перцовые баллончики.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаНью-Йорк (штат)СШАВ мире
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