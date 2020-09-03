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https://ria.ru/20200903/tekhnologii-1576679947.html
Онлайн-конференция Big Data & AI Conference 2020
17 сентября в 09:45 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию Big Data & AI Conference 2020.
2020-09-03T13:56
2020-09-03T14:34
анонсы
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https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1576679947.jpg?1599132856
<strong>Участники:</strong><br>- директор по информационным технологиям ОАО "РЖД" Евгений ЧАРКИН;<br>- заместитель руководителя департамента анализа данных и моделирования – вице-президент ВТБ Сергей Голицын;<br>- руководитель проектов по анализу данных компании СИБУР Диджитал Александр КРОТ;<br>- руководитель группы развития поиска портала mos.ru Сергей КАРПОВИЧ;<br>- начальник управления организации работы с данными блока разведки и добычи компании "Газпром нефть" Александр ЕРОФЕЕВ; <br>- руководитель направления "Биг дата" компании "1С-Битрикс" Александр СЕРБУЛ; <br>- архитектор данных компании "Северсталь диджитал" Андрей ГАВРИЛИЦА;<br>- руководитель направления Data Science компании ФИНАМ Николай САРАТОВСКИЙ;<br>- директор исследовательского центра "Интерфакс-ЛАБ" Илья МУНЕРМАН;<br>- директор ООО "РнД МГТУ" Денис ЯКОБЧУК;<br>- научный сотрудник Neurodata Lab LCC Мария МАЛЫГИНА;<br>- ведущий инженер компании Analysts International Александр ЦЕХАНСКИЙ;<br>- директор по продуктам на данных компании "Платформа ОФД" Дмитрий БАТЮШЕНКОВ.<br><br>Big Data &amp; AI Conference посвящена технологиям цифровой трансформации бизнеса на основе анализа данных, машинного обучения и искусственного интеллекта. Конференция будет состоять из технического и бизнес-треков, а также научного семинара. В бизнес-треке будут представлены практические кейсы использования машинного обучения и больших данных для повышения эффективности процессов. В техническом блоке будут рассмотрены уже апробированные технологические решения, которые можно использовать для реализации бизнес-задач. <br><br>Научный семинар рассчитан на исследователей новых подходов к семантическому анализу, машинному обучению, структурированию, обработке и визуализации больших данных. Труды научного трека будут опубликованы в издании Journal of Physics: Conference Series и проиндексированы в Scopus и Web of Science. Все доклады будут представлены широкой публике впервые.<br><br>Подробная информация и регистрация на <a href="http://ai-conf.org/" target="_blank">сайте</a>
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция Big Data & AI Conference 2020

13:56 03.09.2020 (обновлено: 14:34 03.09.2020)
34
17 сентября в 09:45 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию Big Data & AI Conference 2020.
Участники:
- директор по информационным технологиям ОАО "РЖД" Евгений ЧАРКИН;
- заместитель руководителя департамента анализа данных и моделирования – вице-президент ВТБ Сергей Голицын;
- руководитель проектов по анализу данных компании СИБУР Диджитал Александр КРОТ;
- руководитель группы развития поиска портала mos.ru Сергей КАРПОВИЧ;
- начальник управления организации работы с данными блока разведки и добычи компании "Газпром нефть" Александр ЕРОФЕЕВ;
- руководитель направления "Биг дата" компании "1С-Битрикс" Александр СЕРБУЛ;
- архитектор данных компании "Северсталь диджитал" Андрей ГАВРИЛИЦА;
- руководитель направления Data Science компании ФИНАМ Николай САРАТОВСКИЙ;
- директор исследовательского центра "Интерфакс-ЛАБ" Илья МУНЕРМАН;
- директор ООО "РнД МГТУ" Денис ЯКОБЧУК;
- научный сотрудник Neurodata Lab LCC Мария МАЛЫГИНА;
- ведущий инженер компании Analysts International Александр ЦЕХАНСКИЙ;
- директор по продуктам на данных компании "Платформа ОФД" Дмитрий БАТЮШЕНКОВ.

Big Data & AI Conference посвящена технологиям цифровой трансформации бизнеса на основе анализа данных, машинного обучения и искусственного интеллекта. Конференция будет состоять из технического и бизнес-треков, а также научного семинара. В бизнес-треке будут представлены практические кейсы использования машинного обучения и больших данных для повышения эффективности процессов. В техническом блоке будут рассмотрены уже апробированные технологические решения, которые можно использовать для реализации бизнес-задач.

Научный семинар рассчитан на исследователей новых подходов к семантическому анализу, машинному обучению, структурированию, обработке и визуализации больших данных. Труды научного трека будут опубликованы в издании Journal of Physics: Conference Series и проиндексированы в Scopus и Web of Science. Все доклады будут представлены широкой публике впервые.

Подробная информация и регистрация на сайте
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