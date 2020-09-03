https://ria.ru/20200903/tekhnologii-1576679947.html

Онлайн-конференция Big Data & AI Conference 2020

17 сентября в 09:45 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию Big Data & AI Conference 2020.

2020-09-03T13:56

2020-09-03T13:56

2020-09-03T14:34

анонсы

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<strong>Участники:</strong><br>- директор по информационным технологиям ОАО "РЖД" Евгений ЧАРКИН;<br>- заместитель руководителя департамента анализа данных и моделирования – вице-президент ВТБ Сергей Голицын;<br>- руководитель проектов по анализу данных компании СИБУР Диджитал Александр КРОТ;<br>- руководитель группы развития поиска портала mos.ru Сергей КАРПОВИЧ;<br>- начальник управления организации работы с данными блока разведки и добычи компании "Газпром нефть" Александр ЕРОФЕЕВ; <br>- руководитель направления "Биг дата" компании "1С-Битрикс" Александр СЕРБУЛ; <br>- архитектор данных компании "Северсталь диджитал" Андрей ГАВРИЛИЦА;<br>- руководитель направления Data Science компании ФИНАМ Николай САРАТОВСКИЙ;<br>- директор исследовательского центра "Интерфакс-ЛАБ" Илья МУНЕРМАН;<br>- директор ООО "РнД МГТУ" Денис ЯКОБЧУК;<br>- научный сотрудник Neurodata Lab LCC Мария МАЛЫГИНА;<br>- ведущий инженер компании Analysts International Александр ЦЕХАНСКИЙ;<br>- директор по продуктам на данных компании "Платформа ОФД" Дмитрий БАТЮШЕНКОВ.<br><br>Big Data & AI Conference посвящена технологиям цифровой трансформации бизнеса на основе анализа данных, машинного обучения и искусственного интеллекта. Конференция будет состоять из технического и бизнес-треков, а также научного семинара. В бизнес-треке будут представлены практические кейсы использования машинного обучения и больших данных для повышения эффективности процессов. В техническом блоке будут рассмотрены уже апробированные технологические решения, которые можно использовать для реализации бизнес-задач. <br><br>Научный семинар рассчитан на исследователей новых подходов к семантическому анализу, машинному обучению, структурированию, обработке и визуализации больших данных. Труды научного трека будут опубликованы в издании Journal of Physics: Conference Series и проиндексированы в Scopus и Web of Science. Все доклады будут представлены широкой публике впервые.<br><br>Подробная информация и регистрация на <a href="http://ai-conf.org/" target="_blank">сайте</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы