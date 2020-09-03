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https://ria.ru/20200903/tavrida-1576681616.html
Более шести миллионов человек смотрели трансляцию открытия "Тавриды-Арт"
Более 6 миллионов человек посмотрели прямую трансляцию открытия творческого фестиваля "Таврида-Арт", заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T14:42
2020-09-03T14:42
культура
фестиваль "таврида — арт"
новости культуры
сергей кириенко
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<strong>СУДАК, 3 сен - РИА Новости.</strong> Более 6 миллионов человек посмотрели прямую трансляцию открытия творческого фестиваля "Таврида-Арт", заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко."Впереди еще четыре смены ("Тавриды" – ред.). Нормы безопасности надо соблюдать, но это не уменьшило реальное количество участников, а возможно и увеличило. Вчерашнее открытие посмотрело уже больше 6 миллионов человек в интернете – это прямая трансляция", - сказал Кириенко журналистам.Он отметил, что более чем в ста городах в 73 регионах стартует проект "Таврида рядом", в рамках которого участники устраивают концерты в своих городах, так как не могут посетить фестиваль очно. Всего, по данным Кириенко, будет более 2 тысяч подобных концертов и выставок.Творческий фестиваль "Таврида-Арт" проходит в бухте Капсель в Крыму со 2 по 6 сентября, в нем принимают участие порядка 2 тысяч молодых деятелей культуры и искусства, для которых запланированы мастер-классы, тренинги по актерскому мастерству, спортивные тренировки и др. На фестивале также проходит грантовый конкурс, и будет запущена самая большая в России онлайн-кастинг-платформа.
https://ria.ru/20200817/1575887106.html
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фестиваль "таврида — арт", новости культуры, сергей кириенко

Более шести миллионов человек смотрели трансляцию открытия "Тавриды-Арт"

14:42 03.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанкФестиваль "Таврида – АРТ" в Крыму
Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
СУДАК, 3 сен - РИА Новости. Более 6 миллионов человек посмотрели прямую трансляцию открытия творческого фестиваля "Таврида-Арт", заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Впереди еще четыре смены ("Тавриды" – ред.). Нормы безопасности надо соблюдать, но это не уменьшило реальное количество участников, а возможно и увеличило. Вчерашнее открытие посмотрело уже больше 6 миллионов человек в интернете – это прямая трансляция", - сказал Кириенко журналистам.
Он отметил, что более чем в ста городах в 73 регионах стартует проект "Таврида рядом", в рамках которого участники устраивают концерты в своих городах, так как не могут посетить фестиваль очно. Всего, по данным Кириенко, будет более 2 тысяч подобных концертов и выставок.
Творческий фестиваль "Таврида-Арт" проходит в бухте Капсель в Крыму со 2 по 6 сентября, в нем принимают участие порядка 2 тысяч молодых деятелей культуры и искусства, для которых запланированы мастер-классы, тренинги по актерскому мастерству, спортивные тренировки и др. На фестивале также проходит грантовый конкурс, и будет запущена самая большая в России онлайн-кастинг-платформа.
Фестиваль Таврида – АРТ - РИА Новости, 1920, 17.08.2020
17 августа, 14:03Культура
Фестиваль "Таврида" ежедневно смогут посетить не более тысячи зрителей
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КультураФестиваль "Таврида — АРТ"Новости культурыСергей Кириенко
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