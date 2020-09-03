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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200903/stroitelstvo-1576700041.html
Рабочие группы по вопросам строительства создадут в Подмосковье
Рабочие группы по вопросам строительства проблемных объектов появятся в муниципалитетах Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T18:10
2020-09-03T18:10
новости подмосковья
главгосстройнадзор
люберцы
лобня
лосино-петровский
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<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. </strong>Рабочие группы по вопросам строительства проблемных объектов появятся в муниципалитетах Московской области, говорится в сообщении пресс-службы <a href="http://ria.ru/organization_Glavgosstrojjnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Главгосстройнадзора</a> региона.Рабочая группа будет включать представителя стройнадзора <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a>, представителя из администрации муниципалитета, а также инициативную группу местных жителей. В настоящее время в рамках пилотного проекта данная программа реализуется в городских округах <a href="http://ria.ru/location_Ljubercy/" target="_blank" data-auto="true">Люберцы</a>, <a href="http://ria.ru/location_Lobnja/" target="_blank" data-auto="true">Лобня</a> и <a href="http://ria.ru/location_Losino_Petrovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Лосино-Петровский</a>."Сейчас, если по одному и тому же вопросу поступает сразу несколько обращений, то наши сотрудники обязательно выезжают в городской округ, чтобы лично пообщаться с заявителями и представителями местной власти. В ходе такой работы мы налаживаем диалог с гражданами и администрацией. Этот метод зарекомендовал себя, поэтому подобные рабочие группы мы будем создавать и в других муниципалитетах", - приводятся слова начальника ведомства Артура Гарибяна.Согласно данным ведомства, за прошедший месяц в управление поступило почти 600 обращений. Основные вопросы касаются содержания площадок и прилегающих территорий, а также ликвидация самостроев.
https://realty.ria.ru/20200903/shkoly-iskusstv-1576680677.html
люберцы
лобня
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главгосстройнадзор, люберцы, лобня, лосино-петровский

Рабочие группы по вопросам строительства создадут в Подмосковье

18:10 03.09.2020
21
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Рабочие группы по вопросам строительства проблемных объектов появятся в муниципалитетах Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора региона.
Рабочая группа будет включать представителя стройнадзора Подмосковья, представителя из администрации муниципалитета, а также инициативную группу местных жителей. В настоящее время в рамках пилотного проекта данная программа реализуется в городских округах Люберцы, Лобня и Лосино-Петровский.
"Сейчас, если по одному и тому же вопросу поступает сразу несколько обращений, то наши сотрудники обязательно выезжают в городской округ, чтобы лично пообщаться с заявителями и представителями местной власти. В ходе такой работы мы налаживаем диалог с гражданами и администрацией. Этот метод зарекомендовал себя, поэтому подобные рабочие группы мы будем создавать и в других муниципалитетах", - приводятся слова начальника ведомства Артура Гарибяна.
Согласно данным ведомства, за прошедший месяц в управление поступило почти 600 обращений. Основные вопросы касаются содержания площадок и прилегающих территорий, а также ликвидация самостроев.
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