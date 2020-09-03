https://ria.ru/20200903/stipendiya-1576689604.html
Дети-инвалиды из 33 городов Подмосковья получили стипендии губернатора
Дети с ограниченными возможностями здоровья из 33 муниципалитетов Подмосковья в этом году получили стипендии губернатора Московской области Андрея Воробьева на... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T16:20
2020-09-03T16:20
2020-09-03T16:20
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости.</strong> Дети с ограниченными возможностями здоровья из 33 муниципалитетов Подмосковья в этом году получили стипендии губернатора Московской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Воробьева</a> на общую сумму 9 миллионов рублей, сообщила РИА Новости министр культуры региона Елена Харламова.По словам министра, в целях государственной поддержки и стимулирования творческой активности детей-инвалидов ежегодно в регионе удостаиваются стипендий губернатора <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> 150 человек. В 2020 году это были представители 33 муниципальных образований, отметила Харламова.Детям-инвалидам выплатили 75 стипендий по 72 тысячи рублей и столько же стипендий по 48 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе."Таким образом, общая сумма выплат составила 9 миллионов рублей", - отметила Харламова.Она рассказала, что на сегодняшний день в регионе насчитывается 192 учреждения дополнительного образования сферы культуры: 115 детских школ искусств, 53 детских музыкальных школ, 15 детских художественных школ, 3 хореографические школы, 6 хоровых школ. В них обучаются 95 тысяч человек, из которых 1035 – с ограниченными возможностями здоровья.
https://ria.ru/20160922/1477581195.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество