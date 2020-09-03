https://ria.ru/20200903/sportploschadka-1576674371.html
В Карачаевске ко Дню знаний построили универсальную спортплощадку
Школьники города Карачаевск в Карачаево-Черкесии к началу учебного года получили в подарок универсальную спортивную площадку "зима-лето", сообщил глава КЧР... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T12:43
2020-09-03T12:43
2020-09-03T12:43
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
карачаевск
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<strong>ЧЕРКЕССК, 3 сен – РИА Новости.</strong> Школьники города <a href="http://ria.ru/location_Karachaevsk/" target="_blank" data-auto="true">Карачаевск</a> в Карачаево-Черкесии к началу учебного года получили в подарок универсальную спортивную площадку "зима-лето", сообщил глава КЧР <a href="http://ria.ru/person_Rashid_Temrezov/" target="_blank" data-auto="true">Рашид Темрезов</a> в своем Инстаграме.Новый спортивный объект открылся на территории СОШ № 1 Карачаевска. Ранее в школе не было помещения, где дети могли бы заниматься игровыми видами спорта."Универсальную спортплощадку с прорезиненным покрытием для занятия баскетболом, волейболом и мини-футболом здесь построили в рамках проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" за пару месяцев, чтобы успеть к 1 сентября", - уточнил Темрезов.От добавил, что в селах и городах Карачаево-Черкесии до конца года откроется еще 35 спортивных уличных универсальных площадок.
https://ria.ru/20200821/karachaevo-cherkesiya-1576101871.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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рашид темрезов, карачаевск