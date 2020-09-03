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Фургал заявил, что его бывший помощник заключил сделку со следствием
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, заявил в Басманном суде Москвы, что его бывший помощник Андрей Карепов... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T15:28
2020-09-03T15:34
лефортово
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
москва
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Экс-губернатор Хабаровского края <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Фургал</a>, обвиняемый в организации убийств, заявил в Басманном суде Москвы, что его бывший помощник Андрей Карепов заключил сделку со следствием, передает корреспондент РИА Новости.Ранее сообщалось, что досудебное соглашение заключил другой фигурант дела Фургала Николай Мистрюков."Следователь лично предъявил мне для ознакомления досудебное соглашение, заключенное с Андреем Кареповым", - рассказал Фургал. По его словам, это произошло в отсутствие адвоката.Обычно такая сделка предполагает полное признание вины и показания на соучастников в обмен на особый порядок рассмотрения дела и более мягкое наказание.Следствие считает Карепова соучастником Фургала, он был арестован еще в ноябре 2019 года. По данным <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, Карепов, работавший помощником Фургала, когда тот был депутатом <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a>, в начале 2000-х годов был тесно связан с местной преступной группировкой, так называемыми "тимофеевскими". Именно представители этой банды, как полагает следствие, были непосредственными исполнителями убийств, которые организовали Фургал и его соучастники.Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "<a href="http://ria.ru/organization_Lefortovo/" target="_blank" data-auto="true">Лефортово</a>", виновным себя не признает. СК обвиняет его в организации убийств предпринимателей Евгения Зорю и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского.
https://ria.ru/20200903/furgal-1576685027.html
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лефортово, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, москва, уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, в мире

Фургал заявил, что его бывший помощник заключил сделку со следствием

15:28 03.09.2020 (обновлено: 15:34 03.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании Басманного суда
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании Басманного суда - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, заявил в Басманном суде Москвы, что его бывший помощник Андрей Карепов заключил сделку со следствием, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что досудебное соглашение заключил другой фигурант дела Фургала Николай Мистрюков.
"Следователь лично предъявил мне для ознакомления досудебное соглашение, заключенное с Андреем Кареповым", - рассказал Фургал. По его словам, это произошло в отсутствие адвоката.
Обычно такая сделка предполагает полное признание вины и показания на соучастников в обмен на особый порядок рассмотрения дела и более мягкое наказание.
Следствие считает Карепова соучастником Фургала, он был арестован еще в ноябре 2019 года. По данным СК, Карепов, работавший помощником Фургала, когда тот был депутатом Госдумы, в начале 2000-х годов был тесно связан с местной преступной группировкой, так называемыми "тимофеевскими". Именно представители этой банды, как полагает следствие, были непосредственными исполнителями убийств, которые организовали Фургал и его соучастники.
Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. СК обвиняет его в организации убийств предпринимателей Евгения Зорю и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского.
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 15:11
Прокурор обвинил Фургала в использовании хабаровских протестов
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