https://ria.ru/20200903/sledstvie-1576686347.html

Фургал заявил, что его бывший помощник заключил сделку со следствием

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, заявил в Басманном суде Москвы, что его бывший помощник Андрей Карепов... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T15:28

2020-09-03T15:28

2020-09-03T15:34

лефортово

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

москва

уголовное дело сергея фургала

сергей фургал

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576683845_0:53:2882:1674_1400x0_80_0_0_d8b81ef6d91a008f1351419a665062a5.jpg

<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Экс-губернатор Хабаровского края <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Фургал</a>, обвиняемый в организации убийств, заявил в Басманном суде Москвы, что его бывший помощник Андрей Карепов заключил сделку со следствием, передает корреспондент РИА Новости.Ранее сообщалось, что досудебное соглашение заключил другой фигурант дела Фургала Николай Мистрюков."Следователь лично предъявил мне для ознакомления досудебное соглашение, заключенное с Андреем Кареповым", - рассказал Фургал. По его словам, это произошло в отсутствие адвоката.Обычно такая сделка предполагает полное признание вины и показания на соучастников в обмен на особый порядок рассмотрения дела и более мягкое наказание.Следствие считает Карепова соучастником Фургала, он был арестован еще в ноябре 2019 года. По данным <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, Карепов, работавший помощником Фургала, когда тот был депутатом <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a>, в начале 2000-х годов был тесно связан с местной преступной группировкой, так называемыми "тимофеевскими". Именно представители этой банды, как полагает следствие, были непосредственными исполнителями убийств, которые организовали Фургал и его соучастники.Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "<a href="http://ria.ru/organization_Lefortovo/" target="_blank" data-auto="true">Лефортово</a>", виновным себя не признает. СК обвиняет его в организации убийств предпринимателей Евгения Зорю и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского.

https://ria.ru/20200903/furgal-1576685027.html

1

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лефортово, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, москва, уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, в мире