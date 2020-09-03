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Премьер Швеции призвал расследовать произошедшее с Навальным
Премьер-министр Швеции Стефан Левен призвал российские власти расследовать произошедшее с блогером Алексеем Навальным. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T17:53
2020-09-03T17:53
госпитализация алексея навального
алексей навальный
ангела меркель
швеция
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 3 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр Швеции Стефан Левен призвал российские власти расследовать произошедшее с блогером Алексеем Навальным."Я уже сказал, что мы (ЕС) должны отреагировать. Что-то произошло в российском самолете на российской территории, это российская юрисдикция. Поэтому это просто подобающе и справедливо говорить, что теперь вы должны это расследовать", - заявил он на пресс-конференции в четверг с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.Он подчеркнул, что человек "едва не умер, это могло произойти". "Поэтому необходимо провести расследование и установить, кто ответственен, и привести его к правовой ответственности", - сказал Левен.Накануне кабмин Германии заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Канцлер Ангела Меркель назвала "удручающей" информацию о "попытке отравления" Навального. Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в среду посетил МИД Германии в связи с новыми обстоятельствами в деле Навального, он был "проинформирован о содержании заявления федерального правительства ФРГ", которое утверждает, что Навальный якобы был отравлен "Новичком". При этом "никакой субстантивной фактуры послу не передавалось", отметили в посольстве РФ.Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html
https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576676642.html
https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576220131.html
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, ангела меркель, швеция, в мире

Премьер Швеции призвал расследовать произошедшее с Навальным

17:53 03.09.2020
449
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтефан Левен
Стефан Левен - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 3 сен - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Стефан Левен призвал российские власти расследовать произошедшее с блогером Алексеем Навальным.
"Я уже сказал, что мы (ЕС) должны отреагировать. Что-то произошло в российском самолете на российской территории, это российская юрисдикция. Поэтому это просто подобающе и справедливо говорить, что теперь вы должны это расследовать", - заявил он на пресс-конференции в четверг с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Машина скорой помощи в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
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Он подчеркнул, что человек "едва не умер, это могло произойти". "Поэтому необходимо провести расследование и установить, кто ответственен, и привести его к правовой ответственности", - сказал Левен.
Накануне кабмин Германии заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Канцлер Ангела Меркель назвала "удручающей" информацию о "попытке отравления" Навального. Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в среду посетил МИД Германии в связи с новыми обстоятельствами в деле Навального, он был "проинформирован о содержании заявления федерального правительства ФРГ", которое утверждает, что Навальный якобы был отравлен "Новичком". При этом "никакой субстантивной фактуры послу не передавалось", отметили в посольстве РФ.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
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Лукашенко назвал утверждения об отравлении Навального фальсификацией
Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.
Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.
Супруга Алексея Навального Юлия - РИА Новости, 1920, 24.08.2020
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