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https://ria.ru/20200903/shufutinskiy-1576657089.html
Шуфутинский опубликовал новый клип о третьем сентября
Певец Михаил Шуфутинский опубликовал в своем Instagram небольшой клип на свою известную песню "Третье сентября" в новой аранжировке. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T04:50
2020-09-03T04:50
культура
россия
музыка
шоу-бизнес
михаил шуфутинский
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. </strong>Певец <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_SHufutinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Шуфутинский</a> опубликовал в своем <a href="https://www.instagram.com/p/CEpi_AKABZM/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> небольшой клип на свою известную песню "Третье сентября" в новой аранжировке.В ролике артист переворачивает листок календаря с датой "3 сентября" и сжигает его. После этого музыкант запечатлен за рулем автомобиля и во время игры в бильярд.Певец также сообщил, что вечером 3 сентября он планирует выйти в прямой эфир в соцсети, чтобы исполнить свою популярную композицию.Фанаты поблагодарили Шуфутинского за поздравление и заявили, что дождались знаменательной даты."Ура! Перевернул, дождались", — написал пользователь под ником <a href="https://www.instagram.com/mimimi.il/" target="_blank" rel="nofollow noopener">mimimi.il</a>."Михаил Захарович, Благодарю за "Третье сентября", — обратился к певцу <a href="https://www.instagram.com/rutkovskiy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">rutkovskiy</a>."Лучший! И любимый исполнитель! Не только сегодня, но и весь год", — отметил <a href="https://www.instagram.com/modernistajeanbatista/" target="_blank" rel="nofollow noopener">modernistajeanbatista</a>."Жду этот день больше чем новый год", — признался <a href="https://www.instagram.com/_b_y_d_y_l_a_u_/" target="_blank" rel="nofollow noopener">_b_y_d_y_l_a_u_</a>."С международным днем Шуфутинского", — пошутила <a href="https://www.instagram.com/yagushevskayaviki/" target="_blank" rel="nofollow noopener">yagushevskayaviki</a>."Поистине народная песня. И негласный праздник. Всех с третьим сентября! Пусть переворачивается, если переворачиваете, что бы это ни было! Ура!" — заключила <a href="https://www.instagram.com/love_zla/" target="_blank" rel="nofollow noopener">love_zla</a>.Шуфутинский впервые исполнил песню "Третье сентября" в 1993 году, позднее она вошла в его альбом "Гуляй, душа". В начале 2000-х годов в сети появилось фото американского рэпера Рика Росса (напоминающего Шуфутинского) с цитатой из песни. Она была растиражирована, что позже превратило композицию Шуфутинского в мем, который в последние годы традиционно становится актуальным в преддверии 3 сентября.
https://ria.ru/20190903/1558187336.html
https://ria.ru/20190903/1558190461.html
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россия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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россия, музыка, шоу-бизнес, михаил шуфутинский

Шуфутинский опубликовал новый клип о третьем сентября

04:50 03.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПевец Михаил Шуфутинский
Певец Михаил Шуфутинский - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Певец Михаил Шуфутинский опубликовал в своем Instagram небольшой клип на свою известную песню "Третье сентября" в новой аранжировке.
В ролике артист переворачивает листок календаря с датой "3 сентября" и сжигает его. После этого музыкант запечатлен за рулем автомобиля и во время игры в бильярд.

"С третьим сентября", — поздравил Шуфутинский поклонников своего творчества.

Певец также сообщил, что вечером 3 сентября он планирует выйти в прямой эфир в соцсети, чтобы исполнить свою популярную композицию.
Композитор и певец Николаев - РИА Новости, 1920, 03.09.2019
3 сентября 2019, 04:50Культура
Автор песни "Третье сентября" рассказал, почему выбрал эту дату
Фанаты поблагодарили Шуфутинского за поздравление и заявили, что дождались знаменательной даты.
"Ура! Перевернул, дождались", — написал пользователь под ником mimimi.il.
"Михаил Захарович, Благодарю за "Третье сентября", — обратился к певцу rutkovskiy.
"Лучший! И любимый исполнитель! Не только сегодня, но и весь год", — отметил modernistajeanbatista.
"Жду этот день больше чем новый год", — признался _b_y_d_y_l_a_u_.
"С международным днем Шуфутинского", — пошутила yagushevskayaviki.
"Поистине народная песня. И негласный праздник. Всех с третьим сентября! Пусть переворачивается, если переворачиваете, что бы это ни было! Ура!" — заключила love_zla.
Шуфутинский впервые исполнил песню "Третье сентября" в 1993 году, позднее она вошла в его альбом "Гуляй, душа". В начале 2000-х годов в сети появилось фото американского рэпера Рика Росса (напоминающего Шуфутинского) с цитатой из песни. Она была растиражирована, что позже превратило композицию Шуфутинского в мем, который в последние годы традиционно становится актуальным в преддверии 3 сентября.
Певец Михаил Шуфутинский - РИА Новости, 1920, 03.09.2019
3 сентября 2019, 09:27
Шуфутинский объяснил популярность песни "Третье сентября"
463110414
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