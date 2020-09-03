https://ria.ru/20200903/shufutinskiy-1576657089.html

Шуфутинский опубликовал новый клип о третьем сентября

Певец Михаил Шуфутинский опубликовал в своем Instagram небольшой клип на свою известную песню "Третье сентября" в новой аранжировке. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T04:50

2020-09-03T04:50

2020-09-03T04:50

культура

россия

музыка

шоу-бизнес

михаил шуфутинский

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. </strong>Певец <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_SHufutinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Шуфутинский</a> опубликовал в своем <a href="https://www.instagram.com/p/CEpi_AKABZM/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> небольшой клип на свою известную песню "Третье сентября" в новой аранжировке.В ролике артист переворачивает листок календаря с датой "3 сентября" и сжигает его. После этого музыкант запечатлен за рулем автомобиля и во время игры в бильярд.Певец также сообщил, что вечером 3 сентября он планирует выйти в прямой эфир в соцсети, чтобы исполнить свою популярную композицию.Фанаты поблагодарили Шуфутинского за поздравление и заявили, что дождались знаменательной даты."Ура! Перевернул, дождались", — написал пользователь под ником <a href="https://www.instagram.com/mimimi.il/" target="_blank" rel="nofollow noopener">mimimi.il</a>."Михаил Захарович, Благодарю за "Третье сентября", — обратился к певцу <a href="https://www.instagram.com/rutkovskiy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">rutkovskiy</a>."Лучший! И любимый исполнитель! Не только сегодня, но и весь год", — отметил <a href="https://www.instagram.com/modernistajeanbatista/" target="_blank" rel="nofollow noopener">modernistajeanbatista</a>."Жду этот день больше чем новый год", — признался <a href="https://www.instagram.com/_b_y_d_y_l_a_u_/" target="_blank" rel="nofollow noopener">_b_y_d_y_l_a_u_</a>."С международным днем Шуфутинского", — пошутила <a href="https://www.instagram.com/yagushevskayaviki/" target="_blank" rel="nofollow noopener">yagushevskayaviki</a>."Поистине народная песня. И негласный праздник. Всех с третьим сентября! Пусть переворачивается, если переворачиваете, что бы это ни было! Ура!" — заключила <a href="https://www.instagram.com/love_zla/" target="_blank" rel="nofollow noopener">love_zla</a>.Шуфутинский впервые исполнил песню "Третье сентября" в 1993 году, позднее она вошла в его альбом "Гуляй, душа". В начале 2000-х годов в сети появилось фото американского рэпера Рика Росса (напоминающего Шуфутинского) с цитатой из песни. Она была растиражирована, что позже превратило композицию Шуфутинского в мем, который в последние годы традиционно становится актуальным в преддверии 3 сентября.

https://ria.ru/20190903/1558187336.html

https://ria.ru/20190903/1558190461.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, музыка, шоу-бизнес, михаил шуфутинский