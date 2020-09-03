https://ria.ru/20200903/shampanskoe-1576686230.html

Россияне могут столкнуться с дефицитом шампанского

Сокращение урожая винограда в России в текущем году может привести к дефициту шампанского, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов (его семья владеет группой... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T15:26

2020-09-03T15:26

2020-09-03T16:11

роскачество

абрау-дюрсо

борис титов

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Сокращение урожая винограда в России в текущем году может привести к дефициту шампанского, заявил бизнес-омбудсмен <a href="http://ria.ru/person_Boris_Titov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Титов</a> (его семья владеет группой "<a href="http://ria.ru/organization_Abrau_Djurso/" target="_blank" data-auto="true">Абрау-Дюрсо</a>") на открытии III Столыпин-форума.В сообщении отмечается, что убытки российского бизнеса за время пандемии в целом оцениваются в 36% от своей прибыли - это более 1,5 триллиона рублей. "Бизнес на самоизоляцию не уходил, ни один предприниматель не мог позволить себе это. Государство помогло на сумму чуть сопоставимую, но это совокупная поддержка, не только бизнесу", - отметил Титов.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a>, валовый сбор винограда в России в 2019 году в хозяйствах всех категорий составил 678 тысяч тонн - это максимальный показатель с 1990 года. Урожай винограда в прошлом году по сравнению с 2018 годом увеличился на 8%.Притом в августе заместитель руководителя Роскачества <a href="http://ria.ru/person_ilya-loevskiy/" target="_blank" data-auto="true">Илья Лоевский</a> в интервью РИА Новости говорил, что рекордным может стать и урожай винограда по итогам текущего года. Лоевский отмечал, что это связано с ростом спроса на отечественные ягоды и расширение площадей виноградников. Он также допускал, что в течение ближайших трех-пяти лет объем производства вина из российского винограда будет увеличиваться.

https://ria.ru/20200218/1564904159.html

https://radiosputnik.ria.ru/20191223/1562707473.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскачество, абрау-дюрсо, борис титов, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика