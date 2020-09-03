https://ria.ru/20200903/saltykova-1576656569.html

Салтыкова впечатлила поклонников стройной фигурой в купальнике

Певица Ирина Салтыкова опубликовала в Instagram фотографию в купальнике, поразив своих поклонников. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T03:00

2020-09-03T03:00

2020-09-03T03:26

шоу-бизнес

ирина салтыкова

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_irina-saltykova/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Салтыкова</a> опубликовала в Instagram фотографию в купальнике, поразив своих поклонников.В комментарии к снимку 54-летняя артистка написала, что готова к бабьему лету и "ждет теплых деньков".Стройная фигура Салтыковой впечатлил фанатов певицы. "Лет на 30 выглядишь", "Красотка", "Бесподобно!!! Невозможно не влюбиться...", "Вы невероятно красивы! И у Вас такая узкая талия!" - написали они.

https://ria.ru/20200816/1575857053.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, ирина салтыкова