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https://ria.ru/20200903/saltykova-1576656569.html
Салтыкова впечатлила поклонников стройной фигурой в купальнике
Певица Ирина Салтыкова опубликовала в Instagram фотографию в купальнике, поразив своих поклонников. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T03:00
2020-09-03T03:26
шоу-бизнес
ирина салтыкова
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_irina-saltykova/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Салтыкова</a> опубликовала в Instagram фотографию в купальнике, поразив своих поклонников.В комментарии к снимку 54-летняя артистка написала, что готова к бабьему лету и "ждет теплых деньков".Стройная фигура Салтыковой впечатлил фанатов певицы. "Лет на 30 выглядишь", "Красотка", "Бесподобно!!! Невозможно не влюбиться...", "Вы невероятно красивы! И у Вас такая узкая талия!" - написали они.
https://ria.ru/20200816/1575857053.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
шоу-бизнес, ирина салтыкова

Салтыкова впечатлила поклонников стройной фигурой в купальнике

03:00 03.09.2020 (обновлено: 03:26 03.09.2020)
13325
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПоказ мод благотворительного фонда "Русский Силуэт"
Показ мод благотворительного фонда Русский Силуэт - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Певица Ирина Салтыкова опубликовала в Instagram фотографию в купальнике, поразив своих поклонников.
В комментарии к снимку 54-летняя артистка написала, что готова к бабьему лету и "ждет теплых деньков".
Стройная фигура Салтыковой впечатлил фанатов певицы. "Лет на 30 выглядишь", "Красотка", "Бесподобно!!! Невозможно не влюбиться...", "Вы невероятно красивы! И у Вас такая узкая талия!" - написали они.
Холли Берри - РИА Новости, 1920, 16.08.2020
16 августа, 15:53
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1923207
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Шоу-бизнесИрина Салтыкова
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