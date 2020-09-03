https://ria.ru/20200903/rossiya-1576689696.html

Британия назвала условие для участия России в G7

Россия должна "изменить свое поведение", чтобы вновь присоединиться к странам "большой семерки", заявил журналистам официальный представитель канцелярии... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T16:16

2020-09-03T16:16

2020-09-03T16:16

госпитализация алексея навального

доминик рааб

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

москва

омск

берлин (город)

в мире

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<strong>ЛОНДОН, 3 сен – РИА Новости, Мария Табак.</strong> Россия должна "изменить свое поведение", чтобы вновь присоединиться к странам "большой семерки", заявил журналистам официальный представитель канцелярии премьер-министра Великобритании.Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно."Россия должна изменить поведение, прежде чем присоединиться к "семерке", - сказал представитель офиса британского премьера журналистам.Он также сказал, что российское правительство должно ответить на вопросы по ситуации с "отравлением" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>. "Мы преданы задаче работать с нашими международными партнерами, чтобы продемонстрировать, что использование запрещенного химоружия влечет за собой последствия", - заявил представитель <a href="http://ria.ru/person_Boris_Dzhonson/" target="_blank" data-auto="true">Бориса Джонсона</a>.Также он сообщил, что глава МИД Великобритании <a href="http://ria.ru/person_dominik-raab/" target="_blank" data-auto="true">Доминик Рааб</a> обсудит ситуацию с германским коллегой.Кабмин Германии 2 сентября заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не проинформировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ по ситуации вокруг Навального.Ранее в четверг Песков сообщил, что президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> не обсуждал эту ситуацию с канцлером Германии. Он также подчеркнул, что Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию с Навальным, для этого нужна информация из Германии, но ее пока нет.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил Песков.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, после того как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

https://ria.ru/20200727/1574998620.html

https://ria.ru/20200423/1570461073.html

Ольга Занкова А Россия туда просится? С чего бы такие заявления, если НИКТО в России об этой США+шестерки не вспоминает? 49

Защитник Птиц Толку от этой "великолепной" 7-ки , без России , Китая , Индии . А бриты пусть сами мимикрируют 30

9

москва

омск

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, доминик рааб, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва, омск, берлин (город), в мире