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Россияне смогут многократно выезжать за рубеж для ухода за родственниками
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о многократном пересечении границы россиянами, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T09:18
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михаил мишустин
общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал распоряжение о многократном пересечении границы россиянами, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе, сообщила пресс-служба кабмина."Россияне, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе, смогут выезжать к ним без всяких ограничений. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что в июне этой категории граждан был доступен однократный выезд, теперь это ограничение снято. Исключение из общих правил распространяется в том числе на опекунов и попечителей."Послабления вводятся и для иностранцев. Они также смогут многократно пересекать границу, чтобы позаботиться о заболевших близких, живущих в России", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20200814/1575796072.html
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михаил мишустин, общество

Россияне смогут многократно выезжать за рубеж для ухода за родственниками

09:18 03.09.2020 (обновлено: 09:22 03.09.2020)
1577
© РИА Новости / Виталий БелоусовЗона паспортного контроля
Зона паспортного контроля - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о многократном пересечении границы россиянами, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе, сообщила пресс-служба кабмина.
"Россияне, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе, смогут выезжать к ним без всяких ограничений. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в июне этой категории граждан был доступен однократный выезд, теперь это ограничение снято. Исключение из общих правил распространяется в том числе на опекунов и попечителей.
"Послабления вводятся и для иностранцев. Они также смогут многократно пересекать границу, чтобы позаботиться о заболевших близких, живущих в России", - добавляется в сообщении.
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2020
14 августа, 17:21
МИД опроверг сообщения о платной помощи для россиян за рубежом
1022112
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