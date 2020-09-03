https://ria.ru/20200903/rodstvenniki-1576660069.html

Россияне смогут многократно выезжать за рубеж для ухода за родственниками

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о многократном пересечении границы россиянами, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T09:18

2020-09-03T09:18

2020-09-03T09:22

михаил мишустин

общество

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал распоряжение о многократном пересечении границы россиянами, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе, сообщила пресс-служба кабмина."Россияне, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе, смогут выезжать к ним без всяких ограничений. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что в июне этой категории граждан был доступен однократный выезд, теперь это ограничение снято. Исключение из общих правил распространяется в том числе на опекунов и попечителей."Послабления вводятся и для иностранцев. Они также смогут многократно пересекать границу, чтобы позаботиться о заболевших близких, живущих в России", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20200814/1575796072.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, общество