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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20200903/rekultivatsiya-1576673163.html
Темрезов: в КЧР завершается рекультивация свалки ТБО
В городе Карачаевске в этом году завершатся работы по рекультивации свалки твердых бытовых отходов, сообщил в своем Инстаграме глава Карачаево-Черкесии Рашид... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T12:33
2020-09-03T12:33
карачаево-черкесская республика
новости - экология
рашид темрезов
карачаевск
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<strong>ЧЕРКЕССК, 3 сен – РИА Новости. </strong>В городе <a href="http://ria.ru/location_Karachaevsk/" target="_blank" data-auto="true">Карачаевске</a> в этом году завершатся работы по рекультивации свалки твердых бытовых отходов, сообщил в своем Инстаграме глава Карачаево-Черкесии <a href="http://ria.ru/person_Rashid_Temrezov/" target="_blank" data-auto="true">Рашид Темрезов</a>.Глава республики отметил, что в результате будет рекультивировано 2,8 гектара земли. "Это позволит улучшить качество жизни 30 тысяч человек, которые также находятся в зоне негативного воздействия", - написалТемрезов.Свалка ТБО на этом участке образовалась в 1996 году и была закрыта в 2012 году.По словам главы КЧР, и после закрытия свалка доставляла немало неприятностей: во время обильных дождей был высокий риск попадания отходов в реку с потоками воды.Темрезов добавил, что в рамках нацпроекта "Экология" в КЧР в последние годы активно развивается экологическое движение: Создаются экопатрули, пополняются ряды эковолонтеров, расширяется деятельность по охране окружающей среды."В большинстве своем экоактивисты - молодежь, которая направляет свои силы в нужное русло – на пользу родной республики", - отметил он.
https://ria.ru/20180717/1524762937.html
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новости - экология, рашид темрезов, карачаевск

Темрезов: в КЧР завершается рекультивация свалки ТБО

12:33 03.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСпрессованные жестяные банки
Спрессованные жестяные банки - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЧЕРКЕССК, 3 сен – РИА Новости. В городе Карачаевске в этом году завершатся работы по рекультивации свалки твердых бытовых отходов, сообщил в своем Инстаграме глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.
Глава республики отметил, что в результате будет рекультивировано 2,8 гектара земли. "Это позволит улучшить качество жизни 30 тысяч человек, которые также находятся в зоне негативного воздействия", - написалТемрезов.
Свалка ТБО на этом участке образовалась в 1996 году и была закрыта в 2012 году.
По словам главы КЧР, и после закрытия свалка доставляла немало неприятностей: во время обильных дождей был высокий риск попадания отходов в реку с потоками воды.
Темрезов добавил, что в рамках нацпроекта "Экология" в КЧР в последние годы активно развивается экологическое движение: Создаются экопатрули, пополняются ряды эковолонтеров, расширяется деятельность по охране окружающей среды.
"В большинстве своем экоактивисты - молодежь, которая направляет свои силы в нужное русло – на пользу родной республики", - отметил он.
Спортивная площадка. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.07.2018
17 июля 2018, 12:50Карачаево-Черкесская Республика
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Карачаево-Черкесская РеспубликаНовости - ЭкологияРашид ТемрезовКарачаевск
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