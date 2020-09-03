https://ria.ru/20200903/rekultivatsiya-1576673163.html

Темрезов: в КЧР завершается рекультивация свалки ТБО

В городе Карачаевске в этом году завершатся работы по рекультивации свалки твердых бытовых отходов, сообщил в своем Инстаграме глава Карачаево-Черкесии Рашид... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T12:33

2020-09-03T12:33

2020-09-03T12:33

карачаево-черкесская республика

новости - экология

рашид темрезов

карачаевск

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<strong>ЧЕРКЕССК, 3 сен – РИА Новости. </strong>В городе <a href="http://ria.ru/location_Karachaevsk/" target="_blank" data-auto="true">Карачаевске</a> в этом году завершатся работы по рекультивации свалки твердых бытовых отходов, сообщил в своем Инстаграме глава Карачаево-Черкесии <a href="http://ria.ru/person_Rashid_Temrezov/" target="_blank" data-auto="true">Рашид Темрезов</a>.Глава республики отметил, что в результате будет рекультивировано 2,8 гектара земли. "Это позволит улучшить качество жизни 30 тысяч человек, которые также находятся в зоне негативного воздействия", - написалТемрезов.Свалка ТБО на этом участке образовалась в 1996 году и была закрыта в 2012 году.По словам главы КЧР, и после закрытия свалка доставляла немало неприятностей: во время обильных дождей был высокий риск попадания отходов в реку с потоками воды.Темрезов добавил, что в рамках нацпроекта "Экология" в КЧР в последние годы активно развивается экологическое движение: Создаются экопатрули, пополняются ряды эковолонтеров, расширяется деятельность по охране окружающей среды."В большинстве своем экоактивисты - молодежь, которая направляет свои силы в нужное русло – на пользу родной республики", - отметил он.

https://ria.ru/20180717/1524762937.html

карачаевск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - экология, рашид темрезов, карачаевск