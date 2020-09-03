https://ria.ru/20200903/ravvin-1576688286.html
Известный российский раввин дал совет Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко за долгие годы своего правления сделал много для страны, однако сейчас "немного оторвался" от народа, и ему нужно быть... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T15:53
2020-09-03T15:53
2020-09-03T15:57
религия и мировоззрение
светлана тихановская
новости - религия и мировоззрение
федерация еврейских общин россии
александр борода
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии Александр Лукашенко за долгие годы своего правления сделал много для страны, однако сейчас "немного оторвался" от народа, и ему нужно быть более открытым ко всем слоям общества, заявил в четверг президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР), член Общественной палаты РФ раввин Александр Борода.По его словам, президент умеет "лавировать" между Россией и Западом, и "правильно указывает на горестный пример Украины"."Безусловно, Лукашенко нужно больше контактировать со своим народом – не с автоматом ходить, а больше общаться с людьми, быть более демократичным, не авторитарным, и я считаю, что у него есть этот потенциал, он заботится о стране… Говорят "батька" – он в этом смысле и есть батька, но немного оторвался и потерял нить, ему надо добавить больше демократии", - отметил Борода.Говоря о протестах в стране, он заявил, что "восхищен" "миролюбием и терпимостью", которые демонстрирует белорусский народ, и его "любовью к своим городам".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
https://ria.ru/20200901/katoliki-1576591187.html
https://ria.ru/20181015/1530654531.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, новости - религия и мировоззрение, федерация еврейских общин россии, александр борода, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко за долгие годы своего правления сделал много для страны, однако сейчас "немного оторвался" от народа, и ему нужно быть более открытым ко всем слоям общества, заявил в четверг президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР), член Общественной палаты РФ раввин Александр Борода.
"Обычно революционная ситуация - это когда "низы не хотят", а "верхи не могут", но, мне кажется, в Белоруссии до такой степени градус не дошел – там верхи еще могут, а низы еще не совсем что не хотят… Если посмотреть исторически, многие, конечно, устали, что Лукашенко 26 лет у власти, но он ведет страну своим путем, и нельзя сказать, что он не думает о Белоруссии", - сказал Борода на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По его словам, президент умеет "лавировать" между Россией и Западом, и "правильно указывает на горестный пример Украины".
"Безусловно, Лукашенко нужно больше контактировать со своим народом – не с автоматом ходить, а больше общаться с людьми, быть более демократичным, не авторитарным, и я считаю, что у него есть этот потенциал, он заботится о стране… Говорят "батька" – он в этом смысле и есть батька, но немного оторвался и потерял нить, ему надо добавить больше демократии", - отметил Борода.
Говоря о протестах в стране, он заявил, что "восхищен" "миролюбием и терпимостью", которые демонстрирует белорусский народ, и его "любовью к своим городам".
"Это неагрессивные протесты, не как протесты в Америке, которые были несколько месяцев назад, где разгромили все. <...> Там ситуация в движении, в развитии, и нахождение любого консенсуса, мирный исход – это то, чего хочется пожелать Белоруссии", - заключил религиозный деятель.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.