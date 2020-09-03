https://ria.ru/20200903/ravvin-1576688286.html

Известный российский раввин дал совет Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко за долгие годы своего правления сделал много для страны, однако сейчас "немного оторвался" от народа, и ему нужно быть... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T15:53

2020-09-03T15:53

2020-09-03T15:57

религия и мировоззрение

светлана тихановская

новости - религия и мировоззрение

федерация еврейских общин россии

александр борода

александр лукашенко

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в мире

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<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии Александр Лукашенко за долгие годы своего правления сделал много для страны, однако сейчас "немного оторвался" от народа, и ему нужно быть более открытым ко всем слоям общества, заявил в четверг президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР), член Общественной палаты РФ раввин Александр Борода.По его словам, президент умеет "лавировать" между Россией и Западом, и "правильно указывает на горестный пример Украины"."Безусловно, Лукашенко нужно больше контактировать со своим народом – не с автоматом ходить, а больше общаться с людьми, быть более демократичным, не авторитарным, и я считаю, что у него есть этот потенциал, он заботится о стране… Говорят "батька" – он в этом смысле и есть батька, но немного оторвался и потерял нить, ему надо добавить больше демократии", - отметил Борода.Говоря о протестах в стране, он заявил, что "восхищен" "миролюбием и терпимостью", которые демонстрирует белорусский народ, и его "любовью к своим городам".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

https://ria.ru/20200901/katoliki-1576591187.html

https://ria.ru/20181015/1530654531.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, новости - религия и мировоззрение, федерация еврейских общин россии, александр борода, александр лукашенко, белоруссия, в мире