Эксперт оценил идею возбуждать дела против дипломатов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Возвращение прокуратуре права возбуждать уголовные дела в отношении спецсубъектов повысит ответственность сотрудников надзорных органов, заявил РИА Новости глава российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов.
В четверг первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков рассказал РИА Новости, что прокуратура может получить право возбуждать дела против дипломатов, министров и сотрудников спецслуслужб.
"Я сам работал следователем военной прокуратуры. Когда прокурор возбуждал уголовные дела и контролировал следствие, отвечал за следователей – это имело свой смысл и пользу. То, что предлагается сейчас, чтобы прокуратура получила право возбуждать уголовные дела по спецсубъектам, дипломатам, министрам и так далее, это абсолютно правильно. Это наложит бОльшую ответственность на прокуроров, прежде всего, за принятые решения", - сказал Жданов.
Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявлял, что прокуратуре могут вернуть возможность самостоятельно возбуждать уголовные дела после внесения поправок в соответствующий закон. По его словам, "скорее всего, в законе "О прокуратуре" это будет". Позже он сообщал РИА Новости, что законопроекты о Госсовете, правительстве, прокуратуре, судебной системе и формировании Совфеда планируется внести в Госдуму в сентябре-октябре.