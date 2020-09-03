https://ria.ru/20200903/prokuratura-1576678155.html

Эксперт оценил идею возбуждать дела против дипломатов

Возвращение прокуратуре права возбуждать уголовные дела в отношении спецсубъектов повысит ответственность сотрудников надзорных органов, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T13:32

2020-09-03T13:32

2020-09-03T13:32

юрий жданов

вячеслав лысаков

павел крашенинников

госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости.</strong> Возвращение прокуратуре права возбуждать уголовные дела в отношении спецсубъектов повысит ответственность сотрудников надзорных органов, заявил РИА Новости глава российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант <a href="http://ria.ru/person_yuriy-zhdanov/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Жданов</a>.В четверг первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Lysakov/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Лысаков</a> рассказал РИА Новости, что прокуратура может получить право возбуждать дела против дипломатов, министров и сотрудников спецслуслужб.Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Krasheninnikov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Крашенинников</a> заявлял, что прокуратуре могут вернуть возможность самостоятельно возбуждать уголовные дела после внесения поправок в соответствующий закон. По его словам, "скорее всего, в законе "О прокуратуре" это будет". Позже он сообщал РИА Новости, что законопроекты о Госсовете, правительстве, прокуратуре, судебной системе и формировании Совфеда планируется внести в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> в сентябре-октябре.

https://ria.ru/20200901/oppozitsiya-1576567835.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий жданов, вячеслав лысаков, павел крашенинников, госдума рф, общество