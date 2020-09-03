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https://ria.ru/20200903/prokuratura-1576678155.html
Эксперт оценил идею возбуждать дела против дипломатов
Возвращение прокуратуре права возбуждать уголовные дела в отношении спецсубъектов повысит ответственность сотрудников надзорных органов, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T13:32
2020-09-03T13:32
юрий жданов
вячеслав лысаков
павел крашенинников
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости.</strong> Возвращение прокуратуре права возбуждать уголовные дела в отношении спецсубъектов повысит ответственность сотрудников надзорных органов, заявил РИА Новости глава российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант <a href="http://ria.ru/person_yuriy-zhdanov/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Жданов</a>.В четверг первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Lysakov/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Лысаков</a> рассказал РИА Новости, что прокуратура может получить право возбуждать дела против дипломатов, министров и сотрудников спецслуслужб.Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Krasheninnikov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Крашенинников</a> заявлял, что прокуратуре могут вернуть возможность самостоятельно возбуждать уголовные дела после внесения поправок в соответствующий закон. По его словам, "скорее всего, в законе "О прокуратуре" это будет". Позже он сообщал РИА Новости, что законопроекты о Госсовете, правительстве, прокуратуре, судебной системе и формировании Совфеда планируется внести в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> в сентябре-октябре.
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юрий жданов, вячеслав лысаков, павел крашенинников, госдума рф, общество

Эксперт оценил идею возбуждать дела против дипломатов

13:32 03.09.2020
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© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Возвращение прокуратуре права возбуждать уголовные дела в отношении спецсубъектов повысит ответственность сотрудников надзорных органов, заявил РИА Новости глава российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов.
В четверг первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков рассказал РИА Новости, что прокуратура может получить право возбуждать дела против дипломатов, министров и сотрудников спецслуслужб.
"Я сам работал следователем военной прокуратуры. Когда прокурор возбуждал уголовные дела и контролировал следствие, отвечал за следователей – это имело свой смысл и пользу. То, что предлагается сейчас, чтобы прокуратура получила право возбуждать уголовные дела по спецсубъектам, дипломатам, министрам и так далее, это абсолютно правильно. Это наложит бОльшую ответственность на прокуроров, прежде всего, за принятые решения", - сказал Жданов.
Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявлял, что прокуратуре могут вернуть возможность самостоятельно возбуждать уголовные дела после внесения поправок в соответствующий закон. По его словам, "скорее всего, в законе "О прокуратуре" это будет". Позже он сообщал РИА Новости, что законопроекты о Госсовете, правительстве, прокуратуре, судебной системе и формировании Совфеда планируется внести в Госдуму в сентябре-октябре.
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Юрий ЖдановВячеслав ЛысаковПавел КрашенинниковГосдума РФОбщество
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