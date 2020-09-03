Прокуратура может получить право возбуждать дела против дипломатов
12:25 03.09.2020 (обновлено: 12:37 03.09.2020)
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Прокуратура в новом законе может получить право возбуждать дела против дипломатов, министров, сотрудников спецслужб, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
"Пока обсуждаются категории дел, которые будут в рамках повышения полномочий прокуратуры... В первую очередь, возможно, это спецсубъекты будут, так называемые. То есть это категория лиц, в отношении которых специальная процедура должна быть соблюдена в возбуждении: это и дипломаты, это и депутаты, это и министры, это и спецслужбы, и так далее", - сказал Лысаков.
Он отметил, что, возможно, в дальнейшем эта категория дел будет расширена. По его словам, пока текст законопроекта находится на стадии обсуждения.
Согласно действующему законодательству, в отношении спецсубъектов уголовные дела возбуждаются председателем Следственного комитета с согласия соответствующего органа, представителем которого является обвиняемый. Например, в отношении сенатора или депутата ГД - председателем СК с согласия Совфеда или Госдумы соответственно, полученного на основании представления генпрокурора.
Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявлял, что прокуратуре могут вернуть возможность самостоятельно возбуждать уголовные дела после внесения поправок в соответствующий закон. По его словам, "скорее всего, в законе "О прокуратуре" это будет". Позже он сообщал РИА Новости, что законопроекты о Госсовете, правительстве, прокуратуре, судебной системе и формировании Совфеда планируется внести в Госдуму в сентябре-октябре.