https://ria.ru/20200903/prokuratura-1576672486.html

Прокуратура может получить право возбуждать дела против дипломатов

Прокуратура в новом законе может получить право возбуждать дела против дипломатов, министров, сотрудников спецслужб, сообщил РИА Новости первый зампред комитета РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T12:25

2020-09-03T12:25

2020-09-03T12:37

вячеслав лысаков

павел крашенинников

госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Прокуратура в новом законе может получить право возбуждать дела против дипломатов, министров, сотрудников спецслужб, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Lysakov/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Лысаков</a>.Он отметил, что, возможно, в дальнейшем эта категория дел будет расширена. По его словам, пока текст законопроекта находится на стадии обсуждения.Согласно действующему законодательству, в отношении спецсубъектов уголовные дела возбуждаются председателем Следственного комитета с согласия соответствующего органа, представителем которого является обвиняемый. Например, в отношении сенатора или депутата ГД - председателем СК с согласия Совфеда или Госдумы соответственно, полученного на основании представления генпрокурора.Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Krasheninnikov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Крашенинников</a> заявлял, что прокуратуре могут вернуть возможность самостоятельно возбуждать уголовные дела после внесения поправок в соответствующий закон. По его словам, "скорее всего, в законе "О прокуратуре" это будет". Позже он сообщал РИА Новости, что законопроекты о Госсовете, правительстве, прокуратуре, судебной системе и формировании Совфеда планируется внести в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> в сентябре-октябре.

https://ria.ru/20200304/1568156777.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав лысаков, павел крашенинников, госдума рф, общество