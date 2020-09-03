https://ria.ru/20200903/prodolzhenie-1576647446.html
Стало известно, когда возобновятся съемки "Анатомии страсти"
Съемки 17-го сезона сериала возобновятся в Лос-Анжелесе уже на следующей неделе, сообщает Variety. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T00:21
2020-09-03T00:21
2020-09-03T00:24
культура
кино и сериалы
новости культуры
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<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости</strong>. Съемки 17-го сезона сериала возобновятся в Лос-Анжелесе уже на следующей неделе, <a href="https://variety.com/2020/tv/news/greys-anatomy-season-17-production-restart-september-1234756317/" target="_blank">сообщает</a> Variety.Пока не известно, когда шоу выйдет на экраны, но ранее стало известно, что в списке осенних премьер канала ABC этого проекта нет. Производство сериала было прекращено в марте из-за пандемии COVID-19, и в результате 16-ый сезон стал на четыре эпизода короче. Его финал показали в начале апреля. Ранее исполнительный продюсер и сценарист Криста Вернофф пообещала, что одной из основных тем 17-го сезона станет пандемия. "Очень странно, если долгоиграющее шоу на медицинскую тему не берет истории из жизни", — пояснила она.Каждый сезон создатели сериала общаются с настоящими врачами, которые рассказывают о своем опыте. Продюсер уточнила, что на этот раз их истории были совсем другими."Они сдерживали слезы, бледнели и говорили об этой ситуации как о войне, к которой они оказались не подготовлены", — добавила она, пояснив, что, их опыт покажет на экране один из главных героев шоу Оуэн Хант.
https://ria.ru/20200831/rossiya-1576399923.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости
. Съемки 17-го сезона сериала возобновятся в Лос-Анжелесе уже на следующей неделе, сообщает
Variety.
Пока не известно, когда шоу выйдет на экраны, но ранее стало известно, что в списке осенних премьер канала ABC этого проекта нет.
Производство сериала было прекращено в марте из-за пандемии COVID-19, и в результате 16-ый сезон стал на четыре эпизода короче. Его финал показали в начале апреля.
Ранее исполнительный продюсер и сценарист Криста Вернофф пообещала, что одной из основных тем 17-го сезона станет пандемия.
"Очень странно, если долгоиграющее шоу на медицинскую тему не берет истории из жизни", — пояснила она.
Каждый сезон создатели сериала общаются с настоящими врачами, которые рассказывают о своем опыте. Продюсер уточнила, что на этот раз их истории были совсем другими.
"Они сдерживали слезы, бледнели и говорили об этой ситуации как о войне, к которой они оказались не подготовлены", — добавила она, пояснив, что, их опыт покажет на экране один из главных героев шоу Оуэн Хант.