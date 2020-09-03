https://ria.ru/20200903/prodolzhenie-1576647446.html

Стало известно, когда возобновятся съемки "Анатомии страсти"

Съемки 17-го сезона сериала возобновятся в Лос-Анжелесе уже на следующей неделе, сообщает Variety. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T00:21

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2020-09-03T00:24

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<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости</strong>. Съемки 17-го сезона сериала возобновятся в Лос-Анжелесе уже на следующей неделе, <a href="https://variety.com/2020/tv/news/greys-anatomy-season-17-production-restart-september-1234756317/" target="_blank">сообщает</a> Variety.Пока не известно, когда шоу выйдет на экраны, но ранее стало известно, что в списке осенних премьер канала ABC этого проекта нет. Производство сериала было прекращено в марте из-за пандемии COVID-19, и в результате 16-ый сезон стал на четыре эпизода короче. Его финал показали в начале апреля. Ранее исполнительный продюсер и сценарист Криста Вернофф пообещала, что одной из основных тем 17-го сезона станет пандемия. "Очень странно, если долгоиграющее шоу на медицинскую тему не берет истории из жизни", — пояснила она.Каждый сезон создатели сериала общаются с настоящими врачами, которые рассказывают о своем опыте. Продюсер уточнила, что на этот раз их истории были совсем другими."Они сдерживали слезы, бледнели и говорили об этой ситуации как о войне, к которой они оказались не подготовлены", — добавила она, пояснив, что, их опыт покажет на экране один из главных героев шоу Оуэн Хант.

https://ria.ru/20200831/rossiya-1576399923.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры