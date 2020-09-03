https://ria.ru/20200903/pozvonochnik-1576661806.html

Ребенок повредил позвоночник в московском аквапарке

Московская прокуратура начала проверку по факту получения травм позвоночника 11-летним мальчиком в аквапарке на юго-западе столицы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T09:58

2020-09-03T09:58

2020-09-03T09:58

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости.</strong> Московская прокуратура начала проверку по факту получения травм позвоночника 11-летним мальчиком в аквапарке на юго-западе столицы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По поручению прокуратуры <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> Черемушкинская межрайонная прокуратура проводит проверку соблюдения требований федерального законодательства в аквапарке на юго-западе Москвы", - говорится в сообщении.По информации ведомства, 2 сентября 11-летний ребенок на водной горке получил травму позвоночника, после чего был доставлен в медицинское учреждение.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, мальчик получил травму в аквапарке "Мореон".В ходе проверки прокуроры оценят соблюдение законодательства о несовершеннолетних, а также безопасность оказываемых услуг для жизни и здоровья людей. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20200722/1574735484.html

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия