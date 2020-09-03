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Ребенок повредил позвоночник в московском аквапарке
Московская прокуратура начала проверку по факту получения травм позвоночника 11-летним мальчиком в аквапарке на юго-западе столицы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T09:58
2020-09-03T09:58
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости.</strong> Московская прокуратура начала проверку по факту получения травм позвоночника 11-летним мальчиком в аквапарке на юго-западе столицы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По поручению прокуратуры <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> Черемушкинская межрайонная прокуратура проводит проверку соблюдения требований федерального законодательства в аквапарке на юго-западе Москвы", - говорится в сообщении.По информации ведомства, 2 сентября 11-летний ребенок на водной горке получил травму позвоночника, после чего был доставлен в медицинское учреждение.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, мальчик получил травму в аквапарке "Мореон".В ходе проверки прокуроры оценят соблюдение законодательства о несовершеннолетних, а также безопасность оказываемых услуг для жизни и здоровья людей. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20200722/1574735484.html
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москва, происшествия

Ребенок повредил позвоночник в московском аквапарке

09:58 03.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Московская прокуратура начала проверку по факту получения травм позвоночника 11-летним мальчиком в аквапарке на юго-западе столицы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По поручению прокуратуры Москвы Черемушкинская межрайонная прокуратура проводит проверку соблюдения требований федерального законодательства в аквапарке на юго-западе Москвы", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, 2 сентября 11-летний ребенок на водной горке получил травму позвоночника, после чего был доставлен в медицинское учреждение.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, мальчик получил травму в аквапарке "Мореон".
В ходе проверки прокуроры оценят соблюдение законодательства о несовершеннолетних, а также безопасность оказываемых услуг для жизни и здоровья людей. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.07.2020
22 июля, 14:38
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000412
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