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В Ростовской области потушили один очаг природных пожаров
Один из двух очагов природных пожаров в Аксайском районе Ростовской области удалось ликвидировать на площади в одну тысячу квадратных метров, сообщили РИА... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T17:26
2020-09-03T17:26
пожары в ростовской области
природные пожары в россии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
аксайский район
ростовская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Один из двух очагов природных пожаров в <a href="http://ria.ru/location_Aksajjskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Аксайском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> удалось ликвидировать на площади в одну тысячу квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России.Ранее сообщалось, что общая площадь двух очагов горения сухой растительности составляет порядка 1600 квадратных метров. Площадь пожара на первом участке составляла одну тысячу квадратных метров, второго - 600 квадратных метров."На первом участке - ликвидация", - говорится в сообщении.По данным МЧС, к ликвидации пожаров привлечены в общей сложности 74 человека и 23 единицы техники.
https://ria.ru/20200903/pozhar-1576676826.html
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Лесные пожары в Ростовской области
По состоянию на 07.00 на территории Ростовской области продолжается работа по ликвидации пожаров в 4 районах Ростовской области. Для тушения возникших пожаров работает группировка сил и средств в составе 462 человек и 131 единицы техники, в состав которой вошли также аэромобильная группировки Главного управления (60 человек и 12 единиц техники), Донского спасательного цента МЧС России (50 человек и 12 единиц техники). В ночное время суток группировкой проводились работы по окарауливанию мест пожаров около населенных пунктов.
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пожары в ростовской области, природные пожары в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), аксайский район, ростовская область, происшествия

В Ростовской области потушили один очаг природных пожаров

17:26 03.09.2020
773
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Один из двух очагов природных пожаров в Аксайском районе Ростовской области удалось ликвидировать на площади в одну тысячу квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось, что общая площадь двух очагов горения сухой растительности составляет порядка 1600 квадратных метров. Площадь пожара на первом участке составляла одну тысячу квадратных метров, второго - 600 квадратных метров.
"На первом участке - ликвидация", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, к ликвидации пожаров привлечены в общей сложности 74 человека и 23 единицы техники.
Пожар в Азовском районе Ростовской области - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
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Пожары в Ростовской областиПриродные пожары в РоссииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Аксайский районРостовская областьПроисшествия
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