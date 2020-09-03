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В Ростовской области ликвидировали три из четырех природных пожаров
Три из четырех пожаров в Ростовской области ликвидированы, сообщил журналистам врио начальника ГУМЧС России по региону Сергей Филиппов. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T11:46
2020-09-03T12:59
сергей филиппов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тарасовский район
пожары в ростовской области
ростовская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Три из четырех пожаров в <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> ликвидированы, сообщил журналистам врио начальника ГУМЧС России по региону <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Filippov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Филиппов</a>.Природные пожары возникли в среду днем на территории Белокалитвинского, Тарасовского, Каменского и Красносулинского районов области. Площадь возгорания, по данным МЧС, превысила 700 гектаров. По информации властей, один человек погиб и 46 пострадали.По его словам, в <a href="http://ria.ru/location_Tarasovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Тарасовском районе</a> существует угроза перехода огня на населенные пункты.
тарасовский район
ростовская область
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Лесные пожары в Ростовской области
По состоянию на 07.00 на территории Ростовской области продолжается работа по ликвидации пожаров в 4 районах Ростовской области. Для тушения возникших пожаров работает группировка сил и средств в составе 462 человек и 131 единицы техники, в состав которой вошли также аэромобильная группировки Главного управления (60 человек и 12 единиц техники), Донского спасательного цента МЧС России (50 человек и 12 единиц техники). В ночное время суток группировкой проводились работы по окарауливанию мест пожаров около населенных пунктов.
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видео, сергей филиппов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тарасовский район, пожары в ростовской области, ростовская область, происшествия
В Ростовской области ликвидировали три из четырех природных пожаров
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Три из четырех пожаров в Ростовской области ликвидированы, сообщил журналистам врио начальника ГУМЧС России по региону Сергей Филиппов.
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В Ростовской области ликвидировали три из четырех природных пожаров

11:46 03.09.2020 (обновлено: 12:59 03.09.2020)
369
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Три из четырех пожаров в Ростовской области ликвидированы, сообщил журналистам врио начальника ГУМЧС России по региону Сергей Филиппов.
Природные пожары возникли в среду днем на территории Белокалитвинского, Тарасовского, Каменского и Красносулинского районов области. Площадь возгорания, по данным МЧС, превысила 700 гектаров. По информации властей, один человек погиб и 46 пострадали.
"Во всех районах пожар ликвидирован, за исключением Тарасовского района", - сказал Филиппов.
По его словам, в Тарасовском районе существует угроза перехода огня на населенные пункты.
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Сергей ФилипповМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Тарасовский районПожары в Ростовской областиРостовская областьПроисшествия
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