https://ria.ru/20200903/pozhary-1576668836.html

В Ростовской области ликвидировали три из четырех природных пожаров

Три из четырех пожаров в Ростовской области ликвидированы, сообщил журналистам врио начальника ГУМЧС России по региону Сергей Филиппов. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T11:46

2020-09-03T11:46

2020-09-03T12:59

сергей филиппов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тарасовский район

пожары в ростовской области

ростовская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Три из четырех пожаров в <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> ликвидированы, сообщил журналистам врио начальника ГУМЧС России по региону <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Filippov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Филиппов</a>.Природные пожары возникли в среду днем на территории Белокалитвинского, Тарасовского, Каменского и Красносулинского районов области. Площадь возгорания, по данным МЧС, превысила 700 гектаров. По информации властей, один человек погиб и 46 пострадали.По его словам, в <a href="http://ria.ru/location_Tarasovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Тарасовском районе</a> существует угроза перехода огня на населенные пункты.

тарасовский район

ростовская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Лесные пожары в Ростовской области По состоянию на 07.00 на территории Ростовской области продолжается работа по ликвидации пожаров в 4 районах Ростовской области. Для тушения возникших пожаров работает группировка сил и средств в составе 462 человек и 131 единицы техники, в состав которой вошли также аэромобильная группировки Главного управления (60 человек и 12 единиц техники), Донского спасательного цента МЧС России (50 человек и 12 единиц техники). В ночное время суток группировкой проводились работы по окарауливанию мест пожаров около населенных пунктов. 2020-09-03T11:46 true PT0M46S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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