https://ria.ru/20200903/pozhar-1576705337.html

МЧС сообщило о полной ликвидации природного пожара в Краснодарском крае

Возгорания камыша, выявленные из космоса на территории Приморско-Ахтарского района Краснодарского края, удалось полностью ликвидировать, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T19:35

2020-09-03T19:35

2020-09-03T19:46

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

краснодарский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Возгорания камыша, выявленные из космоса на территории <a href="http://ria.ru/location_Primorsko_Akhtarskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Приморско-Ахтарского района</a> <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a>, удалось полностью ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России.Ранее сообщалось о ликвидации двух из пяти очагов возгораний камыша."В 19.10 полная ликвидация пожаров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200903/pozhar-1576704703.html

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краснодарский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, происшествия