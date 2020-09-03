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https://ria.ru/20200903/pozhar-1576705337.html
МЧС сообщило о полной ликвидации природного пожара в Краснодарском крае
Возгорания камыша, выявленные из космоса на территории Приморско-Ахтарского района Краснодарского края, удалось полностью ликвидировать, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T19:35
2020-09-03T19:46
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Возгорания камыша, выявленные из космоса на территории <a href="http://ria.ru/location_Primorsko_Akhtarskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Приморско-Ахтарского района</a> <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a>, удалось полностью ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России.Ранее сообщалось о ликвидации двух из пяти очагов возгораний камыша."В 19.10 полная ликвидация пожаров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200903/pozhar-1576704703.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, происшествия

МЧС сообщило о полной ликвидации природного пожара в Краснодарском крае

19:35 03.09.2020 (обновлено: 19:46 03.09.2020)
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© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана" / Перейти в фотобанкСотрудники "Авиалесоохраны" проводят противопожарные мероприятия для препятствия распространения лесных пожаров в Красноярском крае. Стоп-кадр с видео
Сотрудники Авиалесоохраны проводят противопожарные мероприятия для препятствия распространения лесных пожаров в Красноярском крае. Стоп-кадр с видео - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана"
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Возгорания камыша, выявленные из космоса на территории Приморско-Ахтарского района Краснодарского края, удалось полностью ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о ликвидации двух из пяти очагов возгораний камыша.
"В 19.10 полная ликвидация пожаров", - говорится в сообщении.
Тушение пожара в Ростовской области силами армейской авиации ЮВО - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 19:22
В Ростовской области площадь лесного пожара выросла до 900 гектаров
800100
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Краснодарский крайПроисшествия
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