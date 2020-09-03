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Семья погибшей при пожаре в Ростовской области получит миллион рублей
Семье женщины, погибшей во время природного пожара в Красносулинском районе Ростовской области, выплатят 1 миллион рублей, сообщил губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T13:17
2020-09-03T13:17
валерий каменский
пожар в ростове-на-дону
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тарасовский район
красносулинский район
ростовская область
общество
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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сен - РИА Новости.</strong> Семье женщины, погибшей во время природного пожара в <a href="http://ria.ru/location_Krasnosulinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Красносулинском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>, выплатят 1 миллион рублей, сообщил губернатор <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Golubev/" target="_blank" data-auto="true">Василий Голубев</a>.Голубев добавил, что все документы будут подготовлены в течение суток, после чего начнут производиться выплаты.Природные пожары возникли в среду днем на территории Белокалитвинского, Тарасовского, Каменского и Красносулинского районов области. Площадь возгорания, по данным <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, превысила 700 гектаров. По информации властей, один человек погиб и 46 пострадали.К настоящему времени пожары в Белокалитвинском, Каменском и Красносулинском районах ликвидированы, тушение огня продолжается в <a href="http://ria.ru/location_Tarasovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Тарасовском районе</a> области. Там задействованы 550 человек личного состава и 150 единиц техники.
https://ria.ru/20200903/pozhar-1576662548.html
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валерий каменский, пожар в ростове-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тарасовский район, красносулинский район, ростовская область, общество

Семья погибшей при пожаре в Ростовской области получит миллион рублей

13:17 03.09.2020
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© Фото : МЧС РоссииПожар в Азовском районе Ростовской области
Пожар в Азовском районе Ростовской области - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Фото : МЧС России
Пожар в Азовском районе Ростовской области. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сен - РИА Новости. Семье женщины, погибшей во время природного пожара в Красносулинском районе Ростовской области, выплатят 1 миллион рублей, сообщил губернатор Василий Голубев.
"Выплаты будут за утрату имущества, материальная помощь единовременная и, конечно, семье погибшей мы выплатим 1 миллион рублей", - сказал губернатор, отвечая на вопрос спикера Совфеда Валентины Матвиенко о помощи пострадавшим. В четверг Матвиенко посещает Ростовскую область с рабочим визитом.
Голубев добавил, что все документы будут подготовлены в течение суток, после чего начнут производиться выплаты.
Природные пожары возникли в среду днем на территории Белокалитвинского, Тарасовского, Каменского и Красносулинского районов области. Площадь возгорания, по данным МЧС, превысила 700 гектаров. По информации властей, один человек погиб и 46 пострадали.
К настоящему времени пожары в Белокалитвинском, Каменском и Красносулинском районах ликвидированы, тушение огня продолжается в Тарасовском районе области. Там задействованы 550 человек личного состава и 150 единиц техники.
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Валерий КаменскийПожар в Ростове-на-ДонуМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Тарасовский районКрасносулинский районРостовская областьОбщество
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