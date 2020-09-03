https://ria.ru/20200903/pozhar-1576676826.html

Семья погибшей при пожаре в Ростовской области получит миллион рублей

Семье женщины, погибшей во время природного пожара в Красносулинском районе Ростовской области, выплатят 1 миллион рублей, сообщил губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T13:17

2020-09-03T13:17

2020-09-03T13:17

валерий каменский

пожар в ростове-на-дону

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тарасовский район

красносулинский район

ростовская область

общество

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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сен - РИА Новости.</strong> Семье женщины, погибшей во время природного пожара в <a href="http://ria.ru/location_Krasnosulinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Красносулинском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>, выплатят 1 миллион рублей, сообщил губернатор <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Golubev/" target="_blank" data-auto="true">Василий Голубев</a>.Голубев добавил, что все документы будут подготовлены в течение суток, после чего начнут производиться выплаты.Природные пожары возникли в среду днем на территории Белокалитвинского, Тарасовского, Каменского и Красносулинского районов области. Площадь возгорания, по данным <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, превысила 700 гектаров. По информации властей, один человек погиб и 46 пострадали.К настоящему времени пожары в Белокалитвинском, Каменском и Красносулинском районах ликвидированы, тушение огня продолжается в <a href="http://ria.ru/location_Tarasovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Тарасовском районе</a> области. Там задействованы 550 человек личного состава и 150 единиц техники.

https://ria.ru/20200903/pozhar-1576662548.html

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тарасовский район

красносулинский район

ростовская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий каменский, пожар в ростове-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тарасовский район, красносулинский район, ростовская область, общество