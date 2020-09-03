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В Ростовской области потушили пожар в Красносулинском районе
Природный пожар в Красносулинском районе Ростовской области потушен, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T10:18
2020-09-03T10:18
пожары в ростовской области
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красносулинский район
ростовская область
происшествия
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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сен - РИА Новости.</strong> Природный пожар в <a href="http://ria.ru/location_Krasnosulinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Красносулинском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> потушен, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону."В 9.40 мск Красносулинский район. Полная ликвидация", - сказал он.Природные пожары возникли в среду днем на территории Белокалитвинского, Тарасовского, Каменского и Красносулинского районов области. Площадь возгорания, по данным <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, превысила 700 гектаров. По информации властей, один человек погиб и 46 пострадали.Пожар в Каменском районе был потушен в четверг утром, также сообщалось о локализации в <a href="http://ria.ru/location_Belokalitvinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Белокалитвинском районе</a>.
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красносулинский район
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пожары в ростовской области, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красносулинский район, ростовская область, происшествия

В Ростовской области потушили пожар в Красносулинском районе

10:18 03.09.2020
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© Фото : аккаунт МЧС Ростовской области в InstagramТушение ландшафтных пожаров в Ростовской области
Тушение ландшафтных пожаров в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Фото : аккаунт МЧС Ростовской области в Instagram
Тушение ландшафтных пожаров в Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сен - РИА Новости. Природный пожар в Красносулинском районе Ростовской области потушен, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
"В 9.40 мск Красносулинский район. Полная ликвидация", - сказал он.
Природные пожары возникли в среду днем на территории Белокалитвинского, Тарасовского, Каменского и Красносулинского районов области. Площадь возгорания, по данным МЧС, превысила 700 гектаров. По информации властей, один человек погиб и 46 пострадали.
Пожар в Каменском районе был потушен в четверг утром, также сообщалось о локализации в Белокалитвинском районе.
Кадры лесного пожара в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 16:50
Опубликовано видео пожара в Ростовской области
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Пожары в Ростовской областиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красносулинский районРостовская областьПроисшествия
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