https://ria.ru/20200903/pozhar-1576662666.html

В Ростовской области потушили пожар в Красносулинском районе

Природный пожар в Красносулинском районе Ростовской области потушен, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T10:18

2020-09-03T10:18

2020-09-03T10:18

пожары в ростовской области

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красносулинский район

ростовская область

происшествия

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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сен - РИА Новости.</strong> Природный пожар в <a href="http://ria.ru/location_Krasnosulinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Красносулинском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> потушен, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону."В 9.40 мск Красносулинский район. Полная ликвидация", - сказал он.Природные пожары возникли в среду днем на территории Белокалитвинского, Тарасовского, Каменского и Красносулинского районов области. Площадь возгорания, по данным <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, превысила 700 гектаров. По информации властей, один человек погиб и 46 пострадали.Пожар в Каменском районе был потушен в четверг утром, также сообщалось о локализации в <a href="http://ria.ru/location_Belokalitvinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Белокалитвинском районе</a>.

https://ria.ru/20200902/pozhar-1576638149.html

красносулинский район

ростовская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожары в ростовской области, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красносулинский район, ростовская область, происшествия