https://ria.ru/20200903/pozhar-1576662548.html
В Новосибирске двое детей пострадали при пожаре в девятиэтажке
Двое детей и двое взрослых пострадали при пожаре в девятиэтажном жилом доме в Новосибирске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T10:17
2020-09-03T10:17
2020-09-03T10:17
новосибирск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156197/41/1561974100_327:0:2825:1405_1400x0_80_0_0_354af28bd522f112065ce21f91e1d90f.jpg
<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Двое детей и двое взрослых пострадали при пожаре в девятиэтажном жилом доме в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a>, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.По его словам, все пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения Новосибирска. В 04.05 мск пожар удалось полностью ликвидировать. К тушению привлекались 23 человека и семь единиц техники. Обстоятельства пожара выясняются.
https://radiosputnik.ria.ru/20200903/rostovskaya-oblast-1576660115.html
новосибирск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156197/41/1561974100_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_a22e14a3e40bf1b0cea14f7d620f2c69.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирск, происшествия