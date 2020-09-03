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В Новосибирске двое детей пострадали при пожаре в девятиэтажке
Двое детей и двое взрослых пострадали при пожаре в девятиэтажном жилом доме в Новосибирске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T10:17
2020-09-03T10:17
новосибирск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Двое детей и двое взрослых пострадали при пожаре в девятиэтажном жилом доме в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a>, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.По его словам, все пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения Новосибирска. В 04.05 мск пожар удалось полностью ликвидировать. К тушению привлекались 23 человека и семь единиц техники. Обстоятельства пожара выясняются.
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новосибирск
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новосибирск, происшествия

В Новосибирске двое детей пострадали при пожаре в девятиэтажке

10:17 03.09.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Двое детей и двое взрослых пострадали при пожаре в девятиэтажном жилом доме в Новосибирске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В 03.22 мск поступила информация о пожаре в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома на улице Мясниковой. Пострадали четыре человека, в том числе два ребенка 2016 и 2017 годов рождения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, все пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения Новосибирска. В 04.05 мск пожар удалось полностью ликвидировать. К тушению привлекались 23 человека и семь единиц техники. Обстоятельства пожара выясняются.
Лесной пожар в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
09:26
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