https://ria.ru/20200903/pozhar-1576662548.html

В Новосибирске двое детей пострадали при пожаре в девятиэтажке

Двое детей и двое взрослых пострадали при пожаре в девятиэтажном жилом доме в Новосибирске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T10:17

2020-09-03T10:17

2020-09-03T10:17

новосибирск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Двое детей и двое взрослых пострадали при пожаре в девятиэтажном жилом доме в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a>, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.По его словам, все пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения Новосибирска. В 04.05 мск пожар удалось полностью ликвидировать. К тушению привлекались 23 человека и семь единиц техники. Обстоятельства пожара выясняются.

https://radiosputnik.ria.ru/20200903/rostovskaya-oblast-1576660115.html

новосибирск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новосибирск, происшествия