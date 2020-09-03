https://ria.ru/20200903/pozhar-1576660002.html

При пожарах в Ростовской области пострадали 46 человек

Уже 46 человек пострадали и один погиб на природных пожарах в Красносулинском и Каменском районах Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T09:16

2020-09-03T09:16

2020-09-03T09:32

пожары в ростовской области

ростовская область

происшествия

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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сен - РИА Новости.</strong> Уже 46 человек пострадали и один погиб на природных пожарах в Красносулинском и Каменском районах <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>, сообщил губернатор <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Golubev/" target="_blank" data-auto="true">Василий Голубев</a>."К сожалению, пожары, а их в области было несколько в четырех районах, принесли беду. Погибла жительница <a href="http://ria.ru/location_Krasnosulinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Красносулинского района</a>. Сгорели дома. По самым предварительным данным, от огненной стихии пострадали в Красносулинском районе 32 человека, еще 14 - в Каменском", - написал губернатор в <a href="https://www.instagram.com/golubev.v.u/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.Он добавил, что поручил незамедлительно приступить к подготовке документов на оказание помощи семье погибшей и на выплаты пострадавшим.Природные пожары возникли в среду днем на территории Белокалитвинского, Тарасовского, Каменского и Красносулинского районов области. Площадь возгорания, по данным <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, превысила 700 гектаров.К настоящему времени пожар в Каменском районе полностью ликвидирован, в Белокалитвинском и Красносулинском - локализован.

https://ria.ru/20200902/pozhar-1576638149.html

ростовская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожары в ростовской области, ростовская область, происшествия