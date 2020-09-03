Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200903/pozhar-1576660002.html
При пожарах в Ростовской области пострадали 46 человек
Уже 46 человек пострадали и один погиб на природных пожарах в Красносулинском и Каменском районах Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T09:16
2020-09-03T09:32
пожары в ростовской области
ростовская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576660388_0:228:1040:813_1400x0_80_0_0_5255c3db20ad4c2310ea204d43f4accf.jpg
<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сен - РИА Новости.</strong> Уже 46 человек пострадали и один погиб на природных пожарах в Красносулинском и Каменском районах <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>, сообщил губернатор <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Golubev/" target="_blank" data-auto="true">Василий Голубев</a>."К сожалению, пожары, а их в области было несколько в четырех районах, принесли беду. Погибла жительница <a href="http://ria.ru/location_Krasnosulinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Красносулинского района</a>. Сгорели дома. По самым предварительным данным, от огненной стихии пострадали в Красносулинском районе 32 человека, еще 14 - в Каменском", - написал губернатор в <a href="https://www.instagram.com/golubev.v.u/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.Он добавил, что поручил незамедлительно приступить к подготовке документов на оказание помощи семье погибшей и на выплаты пострадавшим.Природные пожары возникли в среду днем на территории Белокалитвинского, Тарасовского, Каменского и Красносулинского районов области. Площадь возгорания, по данным <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, превысила 700 гектаров.К настоящему времени пожар в Каменском районе полностью ликвидирован, в Белокалитвинском и Красносулинском - локализован.
https://ria.ru/20200902/pozhar-1576638149.html
ростовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576660388_0:22:1040:802_1400x0_80_0_0_2e12a5b14db56aa0f782c70c8937a70a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожары в ростовской области, ростовская область, происшествия

При пожарах в Ростовской области пострадали 46 человек

09:16 03.09.2020 (обновлено: 09:32 03.09.2020)
338
© Фото : аккаунт МЧС Ростовской области в InstagramТушение ландшафтных пожаров в Ростовской области
Тушение ландшафтных пожаров в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Фото : аккаунт МЧС Ростовской области в Instagram
Тушение ландшафтных пожаров в Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сен - РИА Новости. Уже 46 человек пострадали и один погиб на природных пожарах в Красносулинском и Каменском районах Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев.
"К сожалению, пожары, а их в области было несколько в четырех районах, принесли беду. Погибла жительница Красносулинского района. Сгорели дома. По самым предварительным данным, от огненной стихии пострадали в Красносулинском районе 32 человека, еще 14 - в Каменском", - написал губернатор в Instagram.
Он добавил, что поручил незамедлительно приступить к подготовке документов на оказание помощи семье погибшей и на выплаты пострадавшим.
Природные пожары возникли в среду днем на территории Белокалитвинского, Тарасовского, Каменского и Красносулинского районов области. Площадь возгорания, по данным МЧС, превысила 700 гектаров.
К настоящему времени пожар в Каменском районе полностью ликвидирован, в Белокалитвинском и Красносулинском - локализован.
Кадры лесного пожара в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 16:50
Опубликовано видео пожара в Ростовской области
010002
Обсудить 0
Пожары в Ростовской областиРостовская областьПроисшествия
Рекомендуем
Скриншот выпуска про фильм Александра Рогаткина о Беслане
Телеканал Россия покажет фильм Александра Рогаткина о трагедии в Беслане
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
В ДНР опровергли заявление Киева о согласовании участков отвода сил
Зона паспортного контроля
Россияне смогут многократно выезжать за рубеж для ухода за родственниками
Министр обороны России Сергей Шойгу
За гранью здравого смысла. Шойгу оценил потребности общества
Автомобиль украинской полиции
В Киевской области три человека пострадали при стрельбе в кафе
Сотрудники правоохранительных органов и участники студенческой акции протеста в Минске
Госдеп пригрозил России последствиями при применении силы в Белоруссии
Палаты медицинского стационара
В Москве еще 1157 пациентов вылечились от COVID-19
Благовещенск
В Благовещенске школьники получили ожоги глаз из-за кварцевания класса
Лесной пожар в Ростовской области
Один человек погиб при пожаре в Ростовской области
Сотрудники МЧС во время тушения пожара в СНТ Пионер в Белокалитвинском районе
В Ростовской области более 60 строений пострадали из-за пожаров
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Ребенок повредил позвоночник в московском аквапарке
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко рассказала, что необходимо для победы над терроризмом
Комплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
В Совфеде оценили положение России в рейтинге качества элит
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу рассказал, как с Михалковым исполнил мечту старовера
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин призвал помнить, какой ценой досталась победа во Второй мировой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:29В Совфеде прокомментировали идею о четырехдневной рабочей неделе
11:28Минпросвещения поручило регионам разобраться с очередями у школ
11:25Ученые предложили решения для проблемы нехватки воды в Крыму
11:24Лукашенко провел кадровые назначения
11:21Больше мощи: Intel показала процессоры Tiger Lake
11:18В Татарстане автобус столкнулся с легковушкой
11:18В Белоруссии 24 человека задержали на акциях протеста в среду
11:17Стала известна дата окончания исследований вакцины от COVID-19
11:13Минфин разъяснил ситуацию с обложением налогом продаж на "Авито" и "Юле"
11:12Депутата Госдумы будут судить за взятку в три миллиарда рублей
11:11Стало известно о серьезной травме Ирины Печерниковой перед смертью
11:06Обвинение запросило для Ефремова 11 лет колонии общего режима
11:00У всех испытывавших вакцину "Вектора" выработались антитела к COVID-19
10:56Действующий президент Таджикистана примет участие в предстоящих выборах
10:51Эксперт рассказал, что необходимо сделать России в ситуации с Навальным
10:43Прокурор сочла вину Ефремова полностью доказанной
10:40В Благовещенске выросло число пострадавших при кварцевании класса детей
10:39Назван состав делегации Мишустина в Минске
10:37Доллару предрекли падение на треть
10:35РГО организует вторую экспедицию к "Армении" - российскому "Титанику"
Лента новостейМолния