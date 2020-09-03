https://ria.ru/20200903/pozhar-1576659168.html

Один человек погиб при пожаре в Ростовской области

Природные пожары в Ростовской области привели к гибели человека, еще 46 местных жителей пострадали, сообщил губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T08:43

2020-09-03T08:43

2020-09-03T09:38

пожары в ростовской области

ростовская область

происшествия

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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сен — РИА Новости.</strong> Природные пожары в <u><a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/">Ростовской области</a></u> привели к гибели человека, еще 46 местных жителей пострадали, сообщил губернатор Василий Голубев."К сожалению, пожары, а их в области было несколько в четырех районах, принесли беду. Погибла жительница Красносулинского района. Сгорели дома. По самым предварительным данным, от огненной стихии пострадали в Красносулинском районе 32 человека, еще 14 — в Каменском", — написал он в Instagram.Глава региона поручил незамедлительно приступить к подготовке документов на оказание помощи семье погибшей и на выплаты пострадавшим.Природные пожары возникли в среду днем на территории Белокалитвинского, Тарасовского, Каменского и Красносулинского районов области. Площадь возгорания, по данным МЧС, превысила 700 гектаров. К настоящему времени пожар в Каменском районе полностью ликвидирован, в Белокалитвинском и Красносулинском — локализован.

https://ria.ru/20200902/pozhar-1576638149.html

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ростовская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожары в ростовской области, ростовская область, происшествия