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Один человек погиб при пожаре в Ростовской области
Природные пожары в Ростовской области привели к гибели человека, еще 46 местных жителей пострадали, сообщил губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T08:43
2020-09-03T09:38
пожары в ростовской области
ростовская область
происшествия
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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сен — РИА Новости.</strong> Природные пожары в <u><a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/">Ростовской области</a></u> привели к гибели человека, еще 46 местных жителей пострадали, сообщил губернатор Василий Голубев."К сожалению, пожары, а их в области было несколько в четырех районах, принесли беду. Погибла жительница Красносулинского района. Сгорели дома. По самым предварительным данным, от огненной стихии пострадали в Красносулинском районе 32 человека, еще 14 — в Каменском", — написал он в Instagram.Глава региона поручил незамедлительно приступить к подготовке документов на оказание помощи семье погибшей и на выплаты пострадавшим.Природные пожары возникли в среду днем на территории Белокалитвинского, Тарасовского, Каменского и Красносулинского районов области. Площадь возгорания, по данным МЧС, превысила 700 гектаров. К настоящему времени пожар в Каменском районе полностью ликвидирован, в Белокалитвинском и Красносулинском — локализован.
https://ria.ru/20200902/pozhar-1576638149.html
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ростовская область
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пожары в ростовской области, ростовская область, происшествия

Один человек погиб при пожаре в Ростовской области

08:43 03.09.2020 (обновлено: 09:38 03.09.2020)
1546
© МЧС РоссииЛесной пожар в Ростовской области
Лесной пожар в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© МЧС России
Лесной пожар в Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сен — РИА Новости. Природные пожары в Ростовской области привели к гибели человека, еще 46 местных жителей пострадали, сообщил губернатор Василий Голубев.
"К сожалению, пожары, а их в области было несколько в четырех районах, принесли беду. Погибла жительница Красносулинского района. Сгорели дома. По самым предварительным данным, от огненной стихии пострадали в Красносулинском районе 32 человека, еще 14 — в Каменском", — написал он в Instagram.
Глава региона поручил незамедлительно приступить к подготовке документов на оказание помощи семье погибшей и на выплаты пострадавшим.
Природные пожары возникли в среду днем на территории Белокалитвинского, Тарасовского, Каменского и Красносулинского районов области. Площадь возгорания, по данным МЧС, превысила 700 гектаров.
К настоящему времени пожар в Каменском районе полностью ликвидирован, в Белокалитвинском и Красносулинском — локализован.
Кадры лесного пожара в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 16:50
Опубликовано видео пожара в Ростовской области
2111707
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Пожары в Ростовской областиРостовская областьПроисшествия
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