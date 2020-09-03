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"Один неприятный фактор". Москвичам рассказали о погоде в четверг
Тепло и без осадков, но днем с порывистым ветром - такая погода ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T07:50
2020-09-03T07:50
михаил леус
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Тепло и без осадков, но днем с порывистым ветром - такая погода ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос" </a>Михаил Леус.По словам синоптика, ожидается юго-восточный ветер, 4-9 метров в секунду, днем - с отдельными порывами до 10-13 метров в секунду. Атмосферное давление начало падать, но пока показания барометров выше нормы - 755 миллиметров ртутного столба.
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РИА Новости
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михаил леус, москва, общество

"Один неприятный фактор". Москвичам рассказали о погоде в четверг

07:50 03.09.2020
2644
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрохожие на одной из улиц в центре Москвы
Прохожие на одной из улиц в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Прохожие на одной из улиц в центре Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Тепло и без осадков, но днем с порывистым ветром - такая погода ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня в Москве очень комфортно. Есть только один неприятный фактор - днем будет временами достаточно плотный, порывистый ветер. А в целом погоду определяет антициклон. Переменная облачность, без осадков, 21-23 градуса тепла в мегаполисе, 19-24 градуса - в Подмосковье", - рассказал он.
По словам синоптика, ожидается юго-восточный ветер, 4-9 метров в секунду, днем - с отдельными порывами до 10-13 метров в секунду. Атмосферное давление начало падать, но пока показания барометров выше нормы - 755 миллиметров ртутного столба.
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Михаил ЛеусМоскваОбщество
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