https://ria.ru/20200903/pogoda-1576658221.html

"Один неприятный фактор". Москвичам рассказали о погоде в четверг

Тепло и без осадков, но днем с порывистым ветром - такая погода ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T07:50

2020-09-03T07:50

2020-09-03T07:50

михаил леус

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572641755_0:161:3049:1876_1400x0_80_0_0_d5ee16ae601cf67550a6f1941615b30b.jpg

<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Тепло и без осадков, но днем с порывистым ветром - такая погода ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос" </a>Михаил Леус.По словам синоптика, ожидается юго-восточный ветер, 4-9 метров в секунду, днем - с отдельными порывами до 10-13 метров в секунду. Атмосферное давление начало падать, но пока показания барометров выше нормы - 755 миллиметров ртутного столба.

1

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, москва, общество