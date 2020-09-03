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В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за порывистого ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T02:01
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россия
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентр</a> объявил желтый уровень погодной опасности в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> из-за порывистого ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о ветре порывами до 15 метров в секунду действует в регионе с 9.00 четверга до полудня пятницы. Кроме того, Гидрометцентр предупреждает о пожарной опасности в Шатурском и Каширском районах до 13.00 4 сентября.
россия
москва
московская область (подмосковье)
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россия, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

02:01 03.09.2020 (обновлено: 04:58 03.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрохожие во время грозы на одной из улиц в Москве
Прохожие во время грозы на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Прохожие во время грозы на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за порывистого ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о ветре порывами до 15 метров в секунду действует в регионе с 9.00 четверга до полудня пятницы. Кроме того, Гидрометцентр предупреждает о пожарной опасности в Шатурском и Каширском районах до 13.00 4 сентября.
137711720
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РоссияГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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