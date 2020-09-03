https://ria.ru/20200903/pelosi-1576655687.html
Замеченная без маски в парикмахерской Пелоси заявила, что ее "подставили"
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что ее "подставили", поймав на видео в закрытой на карантин из-за коронавируса парикмахерской. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T00:41
2020-09-03T00:41
2020-09-03T05:04
нэнси пелоси
сан-франциско
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости.</strong> Спикер палаты представителей <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Nehnsi_Pelosi/" target="_blank" data-auto="true">Нэнси Пелоси</a> заявила, что ее "подставили", поймав на видео в закрытой на карантин из-за коронавируса парикмахерской.Ранее телеканал Fox News показал видео с камеры наблюдения, на котором Пелоси без маски заходит в салон красоты в <a href="http://ria.ru/location_San_Francisco/" target="_blank" data-auto="true">Сан-Франциско</a>, официально закрытый на карантин. Владелица салона обвинила Пелоси в двойных стандартах.Пелоси заявила журналистам, что посещала этот салон много раз на протяжении ряда лет."Я принимаю на себя ответственность за то, что доверилась словам салона в своем районе, который посещала много раз. Когда они сказали, что могут принимать людей по одному за раз и что мы можем зарезервировать время, я этому поверила", - сказала Пелоси.
https://ria.ru/20200830/vybory-1576480380.html
Viktor Neimann
Основная проблема заключается в том, что люди которые должны принимать лекарства, принимают законы
38
Козьма ПРУТКОВ.
И тут ложь, ну что ты будешь делать? Ну на каждом шагу лгут, вот она элита США.
35
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нэнси пелоси, сан-франциско, вашингтон (город), сша, в мире