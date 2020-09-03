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Замеченная без маски в парикмахерской Пелоси заявила, что ее "подставили"
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что ее "подставили", поймав на видео в закрытой на карантин из-за коронавируса парикмахерской. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T00:41
2020-09-03T05:04
нэнси пелоси
сан-франциско
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости.</strong> Спикер палаты представителей <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Nehnsi_Pelosi/" target="_blank" data-auto="true">Нэнси Пелоси</a> заявила, что ее "подставили", поймав на видео в закрытой на карантин из-за коронавируса парикмахерской.Ранее телеканал Fox News показал видео с камеры наблюдения, на котором Пелоси без маски заходит в салон красоты в <a href="http://ria.ru/location_San_Francisco/" target="_blank" data-auto="true">Сан-Франциско</a>, официально закрытый на карантин. Владелица салона обвинила Пелоси в двойных стандартах.Пелоси заявила журналистам, что посещала этот салон много раз на протяжении ряда лет."Я принимаю на себя ответственность за то, что доверилась словам салона в своем районе, который посещала много раз. Когда они сказали, что могут принимать людей по одному за раз и что мы можем зарезервировать время, я этому поверила", - сказала Пелоси.
https://ria.ru/20200830/vybory-1576480380.html
Основная проблема заключается в том, что люди которые должны принимать лекарства, принимают законы
38
И тут ложь, ну что ты будешь делать? Ну на каждом шагу лгут, вот она элита США.
35
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сан-франциско
вашингтон (город)
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нэнси пелоси, сан-франциско, вашингтон (город), сша, в мире

Замеченная без маски в парикмахерской Пелоси заявила, что ее "подставили"

00:41 03.09.2020 (обновлено: 05:04 03.09.2020)
3066
© AP Photo / Carolyn KasterСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© AP Photo / Carolyn Kaster
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что ее "подставили", поймав на видео в закрытой на карантин из-за коронавируса парикмахерской.
Ранее телеканал Fox News показал видео с камеры наблюдения, на котором Пелоси без маски заходит в салон красоты в Сан-Франциско, официально закрытый на карантин. Владелица салона обвинила Пелоси в двойных стандартах.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
30 августа, 00:52
Пелоси заявила, что только Россия активно "вмешивается в выборы" в США
Пелоси заявила журналистам, что посещала этот салон много раз на протяжении ряда лет.
"Я принимаю на себя ответственность за то, что доверилась словам салона в своем районе, который посещала много раз. Когда они сказали, что могут принимать людей по одному за раз и что мы можем зарезервировать время, я этому поверила", - сказала Пелоси.

"Выяснилось, что меня подставили. Так что я беру на себя ответственность, что попалась на подставу. Салон должен извиниться передо мной за то, что они меня подставили", - заявила спикер.

224021813
Обсудить 12
Нэнси ПелосиСан-ФранцискоВашингтон (город)СШАВ мире
Популярные комментарии
Основная проблема заключается в том, что люди которые должны принимать лекарства, принимают законы
3 сентября, 05:35
Viktor Neimann
21160100
И тут ложь, ну что ты будешь делать? Ну на каждом шагу лгут, вот она элита США.
3 сентября, 00:50
Козьма ПРУТКОВ.
3120200
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