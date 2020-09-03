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https://ria.ru/20200903/patrioty-1576710921.html
Опрос показал, сколько россиян считают себя патриотами
Большинство россиян - более 80% - считают себя патриотами, свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ). РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T22:49
2020-09-03T22:50
россия
фонд "общественное мнение"
общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Большинство россиян - более 80% - считают себя патриотами, свидетельствует опрос <a href="http://ria.ru/organization_Fond_Obshhestvennoe_mnenie/" target="_blank" data-auto="true">фонда "Общественное мнение"</a> (ФОМ).Согласно данным фонда, к патриотам себя причисляют 82% опрошенных, 14% россиян таковыми себя не считают.Так, 69% россиян полагают, что патриотом не может быть человек, который не знает истории своей родины, в то время как 26% опрошенных считают наоборот. Кроме того, 71% думают, что патриотом не может быть тот, кто старается избежать службы в армии, 23% респондентов считают иначе.Всероссийский телефонный опрос проводился среди граждан РФ от 18 лет и старше с 31 июля по 2 августа. В опросе участвовали 1000 респондентов. Погрешность не превышает 3,8%
https://ria.ru/20200901/patriotizm-1576554585.html
Патриотизм и "политические - бизнесс элиты" в России - есть вещи несовместимые . Защищать Родину или интересы Потанина, Дерипаски или Грефа ?
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россия
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россия, фонд "общественное мнение", общество

Опрос показал, сколько россиян считают себя патриотами

22:49 03.09.2020 (обновлено: 22:50 03.09.2020)
1374
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУчастники автопробега в честь Дня государственного флага России в Краснодаре
Участники автопробега в честь Дня государственного флага России в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Большинство россиян - более 80% - считают себя патриотами, свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Согласно данным фонда, к патриотам себя причисляют 82% опрошенных, 14% россиян таковыми себя не считают.
Так, 69% россиян полагают, что патриотом не может быть человек, который не знает истории своей родины, в то время как 26% опрошенных считают наоборот. Кроме того, 71% думают, что патриотом не может быть тот, кто старается избежать службы в армии, 23% респондентов считают иначе.
Всероссийский телефонный опрос проводился среди граждан РФ от 18 лет и старше с 31 июля по 2 августа. В опросе участвовали 1000 респондентов. Погрешность не превышает 3,8%
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 02:00
Названы особенности патриотического воспитания в России
6927925366
Обсудить 28
РоссияФонд "Общественное мнение"Общество
Популярные комментарии
Патриотизм и "политические - бизнесс элиты" в России - есть вещи несовместимые . Защищать Родину или интересы Потанина, Дерипаски или Грефа ?
3 сентября, 23:15
Юрий БЮрий Б
700106
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