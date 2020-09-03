https://ria.ru/20200903/patrioty-1576710921.html

Опрос показал, сколько россиян считают себя патриотами

Большинство россиян - более 80% - считают себя патриотами, свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ). РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T22:49

2020-09-03T22:49

2020-09-03T22:50

россия

фонд "общественное мнение"

общество

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Большинство россиян - более 80% - считают себя патриотами, свидетельствует опрос <a href="http://ria.ru/organization_Fond_Obshhestvennoe_mnenie/" target="_blank" data-auto="true">фонда "Общественное мнение"</a> (ФОМ).Согласно данным фонда, к патриотам себя причисляют 82% опрошенных, 14% россиян таковыми себя не считают.Так, 69% россиян полагают, что патриотом не может быть человек, который не знает истории своей родины, в то время как 26% опрошенных считают наоборот. Кроме того, 71% думают, что патриотом не может быть тот, кто старается избежать службы в армии, 23% респондентов считают иначе.Всероссийский телефонный опрос проводился среди граждан РФ от 18 лет и старше с 31 июля по 2 августа. В опросе участвовали 1000 респондентов. Погрешность не превышает 3,8%

https://ria.ru/20200901/patriotizm-1576554585.html

Юрий Б Патриотизм и "политические - бизнесс элиты" в России - есть вещи несовместимые . Защищать Родину или интересы Потанина, Дерипаски или Грефа ? 14

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фонд "общественное мнение", общество