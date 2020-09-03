https://ria.ru/20200903/parad-1576658956.html

Парад "Бессмертного полка" в Минске. Прямая трансляция

В столице Белоруссии 3 сентября проходит парад "Бессмертного полка". РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T11:16

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бессмертный полк

минск

белоруссия

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В столице Белоруссии 3 сентября проходит парад "Бессмертного полка"."Бессмертный полк" — некоммерческая, неполитическая, негосударственная гражданская инициатива. Участие в акции добровольное. Каждый может прийти на нее с фотографией, а если ее нет — с именем родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне, чтобы принять участие в шествии, либо самостоятельно отдать дань памяти, принеся транспарант к Вечному огню или иному памятному месту. Принять участие в акции может каждый гражданин независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Главная <a href="http://moypolk.ru/ustav-polka" target="_blank">задача</a> акции — сохранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной войны.

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минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, бессмертный полк, минск, белоруссия