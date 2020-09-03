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Парад "Бессмертного полка" в Минске. Прямая трансляция
В столице Белоруссии 3 сентября проходит парад "Бессмертного полка". РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T11:16
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бессмертный полк
минск
белоруссия
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В столице Белоруссии 3 сентября проходит парад "Бессмертного полка"."Бессмертный полк" — некоммерческая, неполитическая, негосударственная гражданская инициатива. Участие в акции добровольное. Каждый может прийти на нее с фотографией, а если ее нет — с именем родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне, чтобы принять участие в шествии, либо самостоятельно отдать дань памяти, принеся транспарант к Вечному огню или иному памятному месту. Принять участие в акции может каждый гражданин независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Главная <a href="http://moypolk.ru/ustav-polka" target="_blank">задача</a> акции — сохранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной войны.
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минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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LIVE: Парад "Бессмертного полка" проходит в Минске
LIVE: Парад "Бессмертного полка" проходит в Минске
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РИА Новости
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видео, бессмертный полк, минск, белоруссия
Парад "Бессмертного полка" в Минске. Прямая трансляция
В столице Белоруссии 3 сентября проходит парад "Бессмертного полка".
2020-09-03T11:16
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Парад "Бессмертного полка" в Минске. Прямая трансляция

11:16 03.09.2020 (обновлено: 11:35 03.09.2020)
355
В столице Белоруссии 3 сентября проходит парад "Бессмертного полка".
"Бессмертный полк" — некоммерческая, неполитическая, негосударственная гражданская инициатива. Участие в акции добровольное. Каждый может прийти на нее с фотографией, а если ее нет — с именем родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне, чтобы принять участие в шествии, либо самостоятельно отдать дань памяти, принеся транспарант к Вечному огню или иному памятному месту. Принять участие в акции может каждый гражданин независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Главная задача акции — сохранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной войны.
3320000
Обсудить 1
Бессмертный полкМинскБелоруссия
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