https://ria.ru/20200903/parad-1576658956.html
Парад "Бессмертного полка" в Минске. Прямая трансляция
В столице Белоруссии 3 сентября проходит парад "Бессмертного полка". РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T11:16
2020-09-03T11:16
2020-09-03T11:35
бессмертный полк
минск
белоруссия
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В столице Белоруссии 3 сентября проходит парад "Бессмертного полка"."Бессмертный полк" — некоммерческая, неполитическая, негосударственная гражданская инициатива. Участие в акции добровольное. Каждый может прийти на нее с фотографией, а если ее нет — с именем родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне, чтобы принять участие в шествии, либо самостоятельно отдать дань памяти, принеся транспарант к Вечному огню или иному памятному месту. Принять участие в акции может каждый гражданин независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Главная <a href="http://moypolk.ru/ustav-polka" target="_blank">задача</a> акции — сохранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной войны.
1
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Парад "Бессмертного полка" проходит в Минске
LIVE: Парад "Бессмертного полка" проходит в Минске
2020-09-03T11:16
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PT1S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, бессмертный полк, минск, белоруссия