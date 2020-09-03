https://ria.ru/20200903/pandemiya-1576689538.html
Борисов заявил, что Россия может избежать второй волны пандемии
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что есть вероятность избежать второй волны пандемии COVID-19 и ограничений, которые сказываются на промышленности и экономике. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T16:13
2020-09-03T16:13
2020-09-03T16:55
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
борисов
общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Borisov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Борисов</a> заявил, что есть вероятность избежать второй волны пандемии COVID-19 и ограничений, которые сказываются на промышленности и экономике.По его словам, первая волна привела к различным ограничениям для промышленности и проблемам в экономике. Хотя предприятиям "оборонки" удалось пройти этот период без потерь. "Я вам авторитетно заявляю, что этот период для предприятий ОПК пройден без срывов. Предприятия ОПК абсолютно точно выдержат все планы", - сказал Борисов.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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