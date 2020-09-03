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Борисов заявил, что Россия может избежать второй волны пандемии
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что есть вероятность избежать второй волны пандемии COVID-19 и ограничений, которые сказываются на промышленности и экономике. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T16:13
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распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
борисов
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Borisov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Борисов</a> заявил, что есть вероятность избежать второй волны пандемии COVID-19 и ограничений, которые сказываются на промышленности и экономике.По его словам, первая волна привела к различным ограничениям для промышленности и проблемам в экономике. Хотя предприятиям "оборонки" удалось пройти этот период без потерь. "Я вам авторитетно заявляю, что этот период для предприятий ОПК пройден без срывов. Предприятия ОПК абсолютно точно выдержат все планы", - сказал Борисов.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, борисов, общество

Борисов заявил, что Россия может избежать второй волны пандемии

16:13 03.09.2020 (обновлено: 16:55 03.09.2020)
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© Фото : Институт экономики роста им. П. А. СтолыпинаЮрий Борисов на Столыпин-форуме
Юрий Борисов на Столыпин-форуме - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Фото : Институт экономики роста им. П. А. Столыпина
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что есть вероятность избежать второй волны пандемии COVID-19 и ограничений, которые сказываются на промышленности и экономике.

"Есть основания полагать, что мы избежим второй волны эпидемии", - сказал он, выступая на пленарной сессии Столыпинского форума.

По его словам, первая волна привела к различным ограничениям для промышленности и проблемам в экономике. Хотя предприятиям "оборонки" удалось пройти этот период без потерь. "Я вам авторитетно заявляю, что этот период для предприятий ОПК пройден без срывов. Предприятия ОПК абсолютно точно выдержат все планы", - сказал Борисов.
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