В Уфе общественницу арестовали за оскорбление армянок
Статуя Фемиды. Архивное фото
УФА, 3 сен - РИА Новости. Суд Уфы арестовал на 10 суток общественницу Рамилю Саитову за оскорбление девушек в парке по национальному признаку, сообщили в Кировском районном суде города.
Ранее Саитова опубликовала в Instagram видео, в котором оскорбляет девушек из Армении. Позже она удалила ролик из соцсети, но начала публиковать посты с сообщением, что из-за видео к ней поступают угрозы якобы по заказу армянской диаспоры в Башкортостане. В конце июля башкирские следователи организовали проверку видеоролика по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
В сообщении суда говорится, что "общественница в парке Уфы имени Александра Матросова вступила в диалог с пятью девушками, гуляющими в парке, на тему их национальности, снимая происходящее на камеру мобильного телефона". Отмечается, что Саитова применяла "слова и выражения, имеющие лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды, ненависти, унижения достоинства человека по отношению к группе лиц, выделяемой по признакам национальности, в частности, к лицам армянской национальности как к группе "приезжих", чем нарушила закон о противодействии экстремистской деятельности".
"Постановлением Кировского районного суда города Уфы республики Башкортостан Саитова Р.Х. признана виновной в совершении административного правонарушения по статье 20.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ей назначено административное наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - сообщает Кировский районный суд Уфы.