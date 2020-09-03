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В Уфе общественницу арестовали за оскорбление армянок
Суд Уфы арестовал на 10 суток общественницу Рамилю Саитову за оскорбление девушек в парке по национальному признаку, сообщили в Кировском районном суде города. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T10:31
2020-09-03T10:31
уфа
армения
происшествия
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<strong>УФА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Суд <a href="http://ria.ru/location_Ufa/" target="_blank" data-auto="true">Уфы</a> арестовал на 10 суток общественницу Рамилю Саитову за оскорбление девушек в парке по национальному признаку, сообщили в Кировском районном суде города.Ранее Саитова опубликовала в Instagram видео, в котором оскорбляет девушек из <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>. Позже она удалила ролик из соцсети, но начала публиковать посты с сообщением, что из-за видео к ней поступают угрозы якобы по заказу армянской диаспоры в Башкортостане. В конце июля башкирские следователи организовали проверку видеоролика по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".В сообщении суда говорится, что "общественница в парке Уфы имени Александра Матросова вступила в диалог с пятью девушками, гуляющими в парке, на тему их национальности, снимая происходящее на камеру мобильного телефона". Отмечается, что Саитова применяла "слова и выражения, имеющие лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды, ненависти, унижения достоинства человека по отношению к группе лиц, выделяемой по признакам национальности, в частности, к лицам армянской национальности как к группе "приезжих", чем нарушила закон о противодействии экстремистской деятельности".
https://ria.ru/20200729/1575094591.html
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уфа
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уфа, армения, происшествия

В Уфе общественницу арестовали за оскорбление армянок

10:31 03.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды. Архивное фото
УФА, 3 сен - РИА Новости. Суд Уфы арестовал на 10 суток общественницу Рамилю Саитову за оскорбление девушек в парке по национальному признаку, сообщили в Кировском районном суде города.
Ранее Саитова опубликовала в Instagram видео, в котором оскорбляет девушек из Армении. Позже она удалила ролик из соцсети, но начала публиковать посты с сообщением, что из-за видео к ней поступают угрозы якобы по заказу армянской диаспоры в Башкортостане. В конце июля башкирские следователи организовали проверку видеоролика по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.07.2020
29 июля, 11:47
В Красноуральске подростки избили школьницу за оскорбление в соцсети
В сообщении суда говорится, что "общественница в парке Уфы имени Александра Матросова вступила в диалог с пятью девушками, гуляющими в парке, на тему их национальности, снимая происходящее на камеру мобильного телефона". Отмечается, что Саитова применяла "слова и выражения, имеющие лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды, ненависти, унижения достоинства человека по отношению к группе лиц, выделяемой по признакам национальности, в частности, к лицам армянской национальности как к группе "приезжих", чем нарушила закон о противодействии экстремистской деятельности".
"Постановлением Кировского районного суда города Уфы республики Башкортостан Саитова Р.Х. признана виновной в совершении административного правонарушения по статье 20.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ей назначено административное наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - сообщает Кировский районный суд Уфы.
32800210
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УфаАрменияПроисшествия
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