https://ria.ru/20200903/oskorblenie-1576663282.html

В Уфе общественницу арестовали за оскорбление армянок

Суд Уфы арестовал на 10 суток общественницу Рамилю Саитову за оскорбление девушек в парке по национальному признаку, сообщили в Кировском районном суде города. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T10:31

2020-09-03T10:31

2020-09-03T10:31

уфа

армения

происшествия

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<strong>УФА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Суд <a href="http://ria.ru/location_Ufa/" target="_blank" data-auto="true">Уфы</a> арестовал на 10 суток общественницу Рамилю Саитову за оскорбление девушек в парке по национальному признаку, сообщили в Кировском районном суде города.Ранее Саитова опубликовала в Instagram видео, в котором оскорбляет девушек из <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>. Позже она удалила ролик из соцсети, но начала публиковать посты с сообщением, что из-за видео к ней поступают угрозы якобы по заказу армянской диаспоры в Башкортостане. В конце июля башкирские следователи организовали проверку видеоролика по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".В сообщении суда говорится, что "общественница в парке Уфы имени Александра Матросова вступила в диалог с пятью девушками, гуляющими в парке, на тему их национальности, снимая происходящее на камеру мобильного телефона". Отмечается, что Саитова применяла "слова и выражения, имеющие лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды, ненависти, унижения достоинства человека по отношению к группе лиц, выделяемой по признакам национальности, в частности, к лицам армянской национальности как к группе "приезжих", чем нарушила закон о противодействии экстремистской деятельности".

https://ria.ru/20200729/1575094591.html

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уфа

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уфа, армения, происшествия