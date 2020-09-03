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https://ria.ru/20200903/novosibirsk-1576682512.html
В Новосибирске в центре реабилитации насильно удерживали 40 человек
Центр реабилитации алкоголиков и наркоманов, где насильно удерживали 40 человек, закрыли правоохранители в Новосибирске, арестованы директор и два сотрудника,... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T14:38
2020-09-03T21:49
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
новосибирская область
происшествия
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<strong>НОВОСИБИРСК, 3 сен — РИА Новости.</strong> Центр реабилитации алкоголиков и наркоманов, где насильно удерживали 40 человек, закрыли правоохранители в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a>, арестованы директор и два сотрудника, сообщает в четверг следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">СК России</a> по <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской области</a>.В управлении пояснили, что в ведомство обратился бывший "пациент" расположенного в Заельцовском районе Новосибирска реабилитационного центра фонда развития социальных программ "Национальный проект". Мужчина рассказал, что его насильно держали в здании на протяжении нескольких месяцев, и сообщил, что там могут по-прежнему принудительно удерживать людей."Был проведен обыск в помещении, где ранее неправомерно удерживали мужчину. Там следователи СК и оперативные сотрудники обнаружили и освободили 40 принудительно удерживаемых лиц. Покинуть заведение по своему волеизъявлению они не могли. В ходе обыска были изъяты наручники, документация и паспорта удерживаемых лиц", — рассказали в СК. Возбуждено уголовное дело о незаконном лишении человека свободы группой лиц.По данным следствия, в реабилитационный центр за помощью обращались граждане, страдающие алкогольной и наркозависимостью. После того как они попадали в центр, у них отбирали паспорта и ценные вещи. К "пациентам" применяли различные незаконные методы физического и морального воздействия, а также ограничивали их в передвижении, добавили в управлении."Потерпевшими по делу признаны 24 человека, которых ограничивали в передвижении, удерживали взаперти, не выпускали за пределы помещения, пока они не были освобождены сотрудниками правоохранительных органов", — сообщили в СУ СК.Кроме того, в ходе расследования дела следователи СК установили, что одного из потерпевших в начале июля 2020 года против его воли, избив и заковав в наручники, насильно посадили в автомобиль и доставили в реабилитационный центр, где незаконно удерживали до момента освобождения правоохранителями. В связи с этим было возбуждено еще одно уголовное дело о похищении человека группой лиц.Сотрудники СК и полиции задержали 37-летнего директора и двоих сотрудников реабилитационного центра. Следователь уже предъявил им обвинения. В четверг суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу, добавили в управлении.
https://ria.ru/20200512/1571329237.html
https://ria.ru/20191004/1559452195.html
ну и правильно делают, что заявляют. Никто не может человека насильно нигде удерживать, это право даровано Конституцией и конвенцией по правам человека. Ну и в целом, еще в УК РФ есть статья, по которой положено наказание за удерживание без согласия. Насильно удерживать где-то человека можно только в одном случае - если доказано то, что он может нести опасность окружающим. В центре Глинки никто насильно никого не удерживает, более того, люди даже спасибо говорят. Так что, ваш пример очень странный
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новосибирск
новосибирская область
РИА Новости
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60
следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область, происшествия

В Новосибирске в центре реабилитации насильно удерживали 40 человек

14:38 03.09.2020 (обновлено: 21:49 03.09.2020)
14421
© Фото : СУ СКР по Новосибирской областиСледственные действия в центре, где принудительно удерживались люди, в Новосибирской области
Следственные действия в центре, где принудительно удерживались люди, в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Фото : СУ СКР по Новосибирской области
НОВОСИБИРСК, 3 сен — РИА Новости. Центр реабилитации алкоголиков и наркоманов, где насильно удерживали 40 человек, закрыли правоохранители в Новосибирске, арестованы директор и два сотрудника, сообщает в четверг следственное управление СК России по Новосибирской области.
В управлении пояснили, что в ведомство обратился бывший "пациент" расположенного в Заельцовском районе Новосибирска реабилитационного центра фонда развития социальных программ "Национальный проект". Мужчина рассказал, что его насильно держали в здании на протяжении нескольких месяцев, и сообщил, что там могут по-прежнему принудительно удерживать людей.
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"Был проведен обыск в помещении, где ранее неправомерно удерживали мужчину. Там следователи СК и оперативные сотрудники обнаружили и освободили 40 принудительно удерживаемых лиц. Покинуть заведение по своему волеизъявлению они не могли. В ходе обыска были изъяты наручники, документация и паспорта удерживаемых лиц", — рассказали в СК. Возбуждено уголовное дело о незаконном лишении человека свободы группой лиц.
© Фото : СУ СКР по Новосибирской областиСледственные действия в центре, где принудительно удерживались люди, в Новосибирской области
Следственные действия в центре, где принудительно удерживались люди, в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Фото : СУ СКР по Новосибирской области
Следственные действия в центре, где принудительно удерживались люди, в Новосибирской области
По данным следствия, в реабилитационный центр за помощью обращались граждане, страдающие алкогольной и наркозависимостью. После того как они попадали в центр, у них отбирали паспорта и ценные вещи. К "пациентам" применяли различные незаконные методы физического и морального воздействия, а также ограничивали их в передвижении, добавили в управлении.
"Потерпевшими по делу признаны 24 человека, которых ограничивали в передвижении, удерживали взаперти, не выпускали за пределы помещения, пока они не были освобождены сотрудниками правоохранительных органов", — сообщили в СУ СК.
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Сотрудники СК и полиции задержали 37-летнего директора и двоих сотрудников реабилитационного центра. Следователь уже предъявил им обвинения. В четверг суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу, добавили в управлении.
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Обсудить 17
Следственный комитет России (СК РФ)НовосибирскНовосибирская областьПроисшествия
Популярные комментарии
ну и правильно делают, что заявляют. Никто не может человека насильно нигде удерживать, это право даровано Конституцией и конвенцией по правам человека. Ну и в целом, еще в УК РФ есть статья, по которой положено наказание за удерживание без согласия. Насильно удерживать где-то человека можно только в одном случае - если доказано то, что он может нести опасность окружающим. В центре Глинки никто насильно никого не удерживает, более того, люди даже спасибо говорят. Так что, ваш пример очень странный
3 сентября, 22:26
Константин ЕКонстантин Е
801001
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