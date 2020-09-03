https://ria.ru/20200903/naznacheniya-1576666911.html
Лукашенко провел кадровые назначения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового госсекретря Совета безопасности, глав Комитета госбезопасности и Комитета госконтроля, сообщил в... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T11:24
2020-09-03T11:24
2020-09-03T11:27
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 3 сен – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> назначил нового госсекретря Совета безопасности, глав Комитета госбезопасности и Комитета госконтроля, сообщил в четверг <a href="https://t.me/s/pul_1" target="_blank">Telegram-канал "Пул первого"</a>, первым публикующий сообщения и видео о работе президента.Кто именно назначен в эти структуры, не уточняется.В четверг Лукашенко рассматривает кадровые вопросы.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире