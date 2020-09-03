https://ria.ru/20200903/naznacheniya-1576666911.html

Лукашенко провел кадровые назначения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового госсекретря Совета безопасности, глав Комитета госбезопасности и Комитета госконтроля, сообщил в... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T11:24

2020-09-03T11:24

2020-09-03T11:27

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 3 сен – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> назначил нового госсекретря Совета безопасности, глав Комитета госбезопасности и Комитета госконтроля, сообщил в четверг <a href="https://t.me/s/pul_1" target="_blank">Telegram-канал "Пул первого"</a>, первым публикующий сообщения и видео о работе президента.Кто именно назначен в эти структуры, не уточняется.В четверг Лукашенко рассматривает кадровые вопросы.

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире