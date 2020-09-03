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Лукашенко провел кадровые назначения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового госсекретря Совета безопасности, глав Комитета госбезопасности и Комитета госконтроля, сообщил в... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T11:24
2020-09-03T11:27
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 3 сен – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> назначил нового госсекретря Совета безопасности, глав Комитета госбезопасности и Комитета госконтроля, сообщил в четверг <a href="https://t.me/s/pul_1" target="_blank">Telegram-канал "Пул первого"</a>, первым публикующий сообщения и видео о работе президента.Кто именно назначен в эти структуры, не уточняется.В четверг Лукашенко рассматривает кадровые вопросы.
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белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко провел кадровые назначения

11:24 03.09.2020 (обновлено: 11:27 03.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 3 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового госсекретря Совета безопасности, глав Комитета госбезопасности и Комитета госконтроля, сообщил в четверг Telegram-канал "Пул первого", первым публикующий сообщения и видео о работе президента.
"Новые назначения: госсекретарь Совбеза, председатель КГБ, председатель КГК - пока и.о.", - говорится в сообщении канала.
Кто именно назначен в эти структуры, не уточняется.
В четверг Лукашенко рассматривает кадровые вопросы.
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Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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