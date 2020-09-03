СМИ: в клинике, где лежит Навальный, не вводили особых мер безопасности
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© AP Photo / dpa/Christoph SoederГоспиталь "Шарите" в Берлине
© AP Photo / dpa/Christoph Soeder
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В клинике Charite не приняли особых мер безопасности после заявлений об отравлении Алексея Навального боевым веществом из группы "Новичок", сообщают "Известия".
"Обычный день, пациенты ходят от корпуса к корпусу, врачи в простых белых халатах, рабочие, прохожие. Многие даже без медицинских масок, не говоря уже о спецкостюмах…", — рассказал корреспондент издания с места событий.
Ранее участвовавший в разработке "Новичка" доктор химических наук Леонид Ринк рассказал, что симптомы Алексея Навального совсем не похожи на те, которые проявляются в результате применения этого вещества. Он также отметил, что отравление "Новичком" привело бы к его смерти, а не к коме.
Правительство Германии накануне заявило, что эксперты из лаборатории бундесвера смогли выявить вещество, которым был отравлен блогер. По их мнению, это было боевое вещество нервно-паралитического действия из группы "Новичок".
В МИД России назвали это утверждение бездоказательным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что ранее отечественные специалисты тоже проверяли разные версии, но отравляющих веществ в организме Навального не обнаружили.
В России также указали на нестыковки в версии об отравлении. В частности, телеведущая Ольга Скабеева заметила, что Навальный не отравил всех, кто находился рядом в самолете, при госпитализации и непосредственно в омской клинике, хотя на месте аналогичного инцидента со Скрипалями в Солсбери все ходили в специальных костюмах.
Кроме того, белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что разведка перехватила разговор Варшавы и Берлина, опровергающий версию об отравлении блогера. Он пообещал передать российской стороне расшифровку разговора, доказывающую, что обвинения сфальсифицированы.