https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576683710.html

СМИ: в клинике, где лежит Навальный, не вводили особых мер безопасности

В клинике Charite не приняли особых мер безопасности после заявлений об отравлении Алексея Навального боевым веществом из группы "Новичок", сообщают "Известия". РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T14:53

2020-09-03T14:53

2020-09-03T14:53

госпитализация алексея навального

ольга скабеева

солсбери

александр лукашенко

алексей навальный

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> В клинике Charite не приняли особых мер безопасности после заявлений об отравлении <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> боевым веществом из группы "Новичок", сообщают <a href="https://iz.ru/1056345/2020-09-03/v-klinike-sharite-ne-prinimali-spetcmer-posle-zaiavleniia-o-navalnom" target="_blank">"Известия"</a>.Ранее участвовавший в разработке "Новичка" доктор химических наук Леонид Ринк рассказал, что симптомы Алексея Навального совсем не похожи на те, которые проявляются в результате применения этого вещества. Он также отметил, что отравление "Новичком" привело бы к его смерти, а не к коме.Правительство <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> накануне заявило, что эксперты из лаборатории бундесвера смогли выявить вещество, которым был отравлен блогер. По их мнению, это было боевое вещество нервно-паралитического действия из группы "Новичок".В МИД России назвали это утверждение бездоказательным. Пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank">Дмитрий Песков</a> сообщил, что ранее отечественные специалисты тоже проверяли разные версии, но отравляющих веществ в организме Навального не обнаружили.В России также указали на нестыковки в версии об отравлении. В частности, телеведущая <a href="http://ria.ru/person_olga-skabeeva/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Скабеева</a> заметила, что Навальный не отравил всех, кто находился рядом в самолете, при госпитализации и непосредственно в омской клинике, хотя на месте аналогичного инцидента со Скрипалями в <a href="http://ria.ru/location_Solsberi/" target="_blank" data-auto="true">Солсбери</a> все ходили в специальных костюмах.Кроме того, белорусский президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> сообщил, что разведка перехватила разговор Варшавы и Берлина, опровергающий версию об отравлении блогера. Он пообещал передать российской стороне расшифровку разговора, доказывающую, что обвинения сфальсифицированы.

https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576676487.html

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солсбери

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, ольга скабеева, солсбери, александр лукашенко, алексей навальный