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https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576683710.html
СМИ: в клинике, где лежит Навальный, не вводили особых мер безопасности
В клинике Charite не приняли особых мер безопасности после заявлений об отравлении Алексея Навального боевым веществом из группы "Новичок", сообщают "Известия". РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T14:53
2020-09-03T14:53
госпитализация алексея навального
ольга скабеева
солсбери
александр лукашенко
алексей навальный
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> В клинике Charite не приняли особых мер безопасности после заявлений об отравлении <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> боевым веществом из группы "Новичок", сообщают <a href="https://iz.ru/1056345/2020-09-03/v-klinike-sharite-ne-prinimali-spetcmer-posle-zaiavleniia-o-navalnom" target="_blank">"Известия"</a>.Ранее участвовавший в разработке "Новичка" доктор химических наук Леонид Ринк рассказал, что симптомы Алексея Навального совсем не похожи на те, которые проявляются в результате применения этого вещества. Он также отметил, что отравление "Новичком" привело бы к его смерти, а не к коме.Правительство <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> накануне заявило, что эксперты из лаборатории бундесвера смогли выявить вещество, которым был отравлен блогер. По их мнению, это было боевое вещество нервно-паралитического действия из группы "Новичок".В МИД России назвали это утверждение бездоказательным. Пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank">Дмитрий Песков</a> сообщил, что ранее отечественные специалисты тоже проверяли разные версии, но отравляющих веществ в организме Навального не обнаружили.В России также указали на нестыковки в версии об отравлении. В частности, телеведущая <a href="http://ria.ru/person_olga-skabeeva/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Скабеева</a> заметила, что Навальный не отравил всех, кто находился рядом в самолете, при госпитализации и непосредственно в омской клинике, хотя на месте аналогичного инцидента со Скрипалями в <a href="http://ria.ru/location_Solsberi/" target="_blank" data-auto="true">Солсбери</a> все ходили в специальных костюмах.Кроме того, белорусский президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> сообщил, что разведка перехватила разговор Варшавы и Берлина, опровергающий версию об отравлении блогера. Он пообещал передать российской стороне расшифровку разговора, доказывающую, что обвинения сфальсифицированы.
https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576676487.html
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Новости
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госпитализация алексея навального, ольга скабеева, солсбери, александр лукашенко, алексей навальный

СМИ: в клинике, где лежит Навальный, не вводили особых мер безопасности

14:53 03.09.2020
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© AP Photo / dpa/Christoph SoederГоспиталь "Шарите" в Берлине
Госпиталь Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© AP Photo / dpa/Christoph Soeder
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В клинике Charite не приняли особых мер безопасности после заявлений об отравлении Алексея Навального боевым веществом из группы "Новичок", сообщают "Известия".
"Обычный день, пациенты ходят от корпуса к корпусу, врачи в простых белых халатах, рабочие, прохожие. Многие даже без медицинских масок, не говоря уже о спецкостюмах…", — рассказал корреспондент издания с места событий.
Ранее участвовавший в разработке "Новичка" доктор химических наук Леонид Ринк рассказал, что симптомы Алексея Навального совсем не похожи на те, которые проявляются в результате применения этого вещества. Он также отметил, что отравление "Новичком" привело бы к его смерти, а не к коме.
Правительство Германии накануне заявило, что эксперты из лаборатории бундесвера смогли выявить вещество, которым был отравлен блогер. По их мнению, это было боевое вещество нервно-паралитического действия из группы "Новичок".
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 13:12
Эксперт усомнился в самостоятельности Германии в ситуации с Навальным
В МИД России назвали это утверждение бездоказательным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что ранее отечественные специалисты тоже проверяли разные версии, но отравляющих веществ в организме Навального не обнаружили.
В России также указали на нестыковки в версии об отравлении. В частности, телеведущая Ольга Скабеева заметила, что Навальный не отравил всех, кто находился рядом в самолете, при госпитализации и непосредственно в омской клинике, хотя на месте аналогичного инцидента со Скрипалями в Солсбери все ходили в специальных костюмах.
Кроме того, белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что разведка перехватила разговор Варшавы и Берлина, опровергающий версию об отравлении блогера. Он пообещал передать российской стороне расшифровку разговора, доказывающую, что обвинения сфальсифицированы.
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Госпитализация Алексея НавальногоОльга СкабееваСолсбериАлександр ЛукашенкоАлексей Навальный
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