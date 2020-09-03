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https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576679566.html
Токсиколог рассказал, как Навального проверяли на яды
Врачи в Омске сразу же после госпитализации Алексея Навального в первую очередь проверили его организм на различные отравления, в том числе фосфорорганическими... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T13:50
2020-09-03T14:05
госпитализация алексея навального
здоровье - общество
алексей навальный
омск
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<strong>ОМСК, 3 сен – РИА Новости.</strong> Врачи в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> сразу же после госпитализации <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> в первую очередь проверили его организм на различные отравления, в том числе фосфорорганическими соединениями, но ядов не выявили, сообщил в эфире канала "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>" завотделением острых отравлений омской Больницы скорой медпомощи №1, главный токсиколог <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> и Сибирского федерального округа Александр Сабаев."Вообще фосфороорганические соединения – это был первый токсикант, который мы смотрели. Первая задача была поставлена перед химико-токсикологической службой во всех трех лабораториях – это определение фосфорорганического соединения. Ответ мы получили уже буквально через несколько минут с момента того, как началось химико-токсикологическое исследование. Это первая проба была, диагностика, и фосфорорганические соединения нам не подтвердили", - сказал он.Врач сообщил, что затем специалисты исследовали материалы пациента на различные спирты, следующее исследование было на наркотические вещества. Последнее исследование проводилось на лекарственные препараты разных групп, в том числе снотворных, седативных, нейролептиков, психотропных.Отвечая на вопрос о том, пострадали бы другие люди или врачи, если бы Навальный был отравлен "Новичком", эксперт ответил положительно."Совершенно верно. И потом не забываем, что пациент пребывал в самолете в замкнутом пространстве. Могли быть, допустим, не коллеги (врачи – Прим. ред.), а могли быть пассажиры при такой ситуации, поскольку такие вещества, повторяю, являются высокотоксичными и в малых дозировках приводят к достаточно фатальным изменениям организма", - сказал он."Отсутствие токсикологической ситуации. Со слов сопровождающих пациента коллег, у него не было контактов ни с кем ни в аэропорту, ни до приезда в аэропорт. Второй момент – это отсутствие ядов в крови и в моче. В первые восемь часов с момента пребывания пациента в стационаре проведено химико-токсикологическое исследование в трех независимых лабораториях. Никаких токсикантов, включая такие сильные яды как фосфорорганические соединения, выявлено ни в крови, ни в моче не было", - сказал Сабаев.Он отметил, что третий момент, свидетельствующий против версии отравления - нарушение метаболического статуса пациента."В первые четыре часа пребывания в стационаре мы выявили высокий уровень сахара в крови, высокие уровень диастазы мочи, высокий уровень амелазы в сыворотке крови и наличие молочной кислоты в крови, что в общем-то свидетельствует об избыточном ее образовании вследствие тяжелого метаболического нарушения. И последнее. Клиническая картина не соответствовала отравлению фосфорорганическими соединениями, а укладывалась в действительно тяжелый метаболический синдром, где манифестировали явления гипергликемии, то есть повышенного уровня сахара в крови", - сказал врач.
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html
https://ria.ru/20200902/otravlenie-1576653926.html
https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html
"Первая задача была поставлена перед химико-токсикологической службой во всех трех лабораториях – это определение фосфорорганического соединения. Ответ мы получили уже буквально через несколько минут с момента того, как началось химико-токсикологическое исследование". Для кого такое сообщение? Неужели кто-нибудь в это поверит?
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омск
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РИА Новости
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госпитализация алексея навального, здоровье - общество, алексей навальный, омск

Токсиколог рассказал, как Навального проверяли на яды

13:50 03.09.2020 (обновлено: 14:05 03.09.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи с Алексеем Навальным возле отделения острых отравлений БСМП No1 в Омске
Автомобиль скорой помощи с Алексеем Навальным возле отделения острых отравлений БСМП No1 в Омске - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи с Алексеем Навальным возле отделения острых отравлений БСМП No1 в Омске. Архивное фото
ОМСК, 3 сен – РИА Новости. Врачи в Омске сразу же после госпитализации Алексея Навального в первую очередь проверили его организм на различные отравления, в том числе фосфорорганическими соединениями, но ядов не выявили, сообщил в эфире канала "Россия 24" завотделением острых отравлений омской Больницы скорой медпомощи №1, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.
"Вообще фосфороорганические соединения – это был первый токсикант, который мы смотрели. Первая задача была поставлена перед химико-токсикологической службой во всех трех лабораториях – это определение фосфорорганического соединения. Ответ мы получили уже буквально через несколько минут с момента того, как началось химико-токсикологическое исследование. Это первая проба была, диагностика, и фосфорорганические соединения нам не подтвердили", - сказал он.
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Врач сообщил, что затем специалисты исследовали материалы пациента на различные спирты, следующее исследование было на наркотические вещества. Последнее исследование проводилось на лекарственные препараты разных групп, в том числе снотворных, седативных, нейролептиков, психотропных.
"То есть спектр исследований химико-токсикологический был очень широкий. Но основная наша задача была все-таки исключить тяжелые яды. Это фосфорорганические соединения и так называемые летальные яды спиртов", - сказал Сабаев.
Отвечая на вопрос о том, пострадали бы другие люди или врачи, если бы Навальный был отравлен "Новичком", эксперт ответил положительно.
"Совершенно верно. И потом не забываем, что пациент пребывал в самолете в замкнутом пространстве. Могли быть, допустим, не коллеги (врачи – Прим. ред.), а могли быть пассажиры при такой ситуации, поскольку такие вещества, повторяю, являются высокотоксичными и в малых дозировках приводят к достаточно фатальным изменениям организма", - сказал он.
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"Отсутствие токсикологической ситуации. Со слов сопровождающих пациента коллег, у него не было контактов ни с кем ни в аэропорту, ни до приезда в аэропорт. Второй момент – это отсутствие ядов в крови и в моче. В первые восемь часов с момента пребывания пациента в стационаре проведено химико-токсикологическое исследование в трех независимых лабораториях. Никаких токсикантов, включая такие сильные яды как фосфорорганические соединения, выявлено ни в крови, ни в моче не было", - сказал Сабаев.
Он отметил, что третий момент, свидетельствующий против версии отравления - нарушение метаболического статуса пациента.
"В первые четыре часа пребывания в стационаре мы выявили высокий уровень сахара в крови, высокие уровень диастазы мочи, высокий уровень амелазы в сыворотке крови и наличие молочной кислоты в крови, что в общем-то свидетельствует об избыточном ее образовании вследствие тяжелого метаболического нарушения. И последнее. Клиническая картина не соответствовала отравлению фосфорорганическими соединениями, а укладывалась в действительно тяжелый метаболический синдром, где манифестировали явления гипергликемии, то есть повышенного уровня сахара в крови", - сказал врач.
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Госпитализация Алексея НавальногоЗдоровье - ОбществоАлексей НавальныйОмск
Популярные комментарии
"Первая задача была поставлена перед химико-токсикологической службой во всех трех лабораториях – это определение фосфорорганического соединения. Ответ мы получили уже буквально через несколько минут с момента того, как началось химико-токсикологическое исследование". Для кого такое сообщение? Неужели кто-нибудь в это поверит?
3 сентября, 13:55
Igor Rod'koIgor Rod'ko
2100118
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