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Житель Челябинска перевел мошенникам миллион рублей
Полиция в Челябинске возбудила уголовное дело по факту мошенничества после того, как местный житель, поверив обещаниям неизвестных о компенсации за ранее... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T12:09
2020-09-03T12:09
челябинск
происшествия
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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 3 сен – РИА Новости.</strong> Полиция в <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinsk/" target="_blank" data-auto="true">Челябинске</a> возбудила уголовное дело по факту мошенничества после того, как местный житель, поверив обещаниям неизвестных о компенсации за ранее купленные им лекарственные средства, перевел им более 1 миллиона рублей, сообщил в четверг пресс-центр УМВД России по Челябинску.В дежурную часть отдела полиции обратился местный житель 1960 года рождения с заявлением о хищении более 1 миллиона рублей. С его слов, мужчине позвонил представившийся сотрудником полиции и сообщил, что ему полагается денежная компенсация в размере 580 тысяч рублей за ранее приобретенные им лекарственные препараты. Потерпевший действительно около 2 лет назад приобретал лекарства, заказывая их через Интернет. Позже, в течение нескольких дней мошенники созванивались с потерпевшим и под различными предлогами, в числе которых открытие счета, сохранность депозитной ячейки, доставка денег требовали перевести им денежные средства в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, уточняется в сообщении.Полиция напоминает гражданам, сотрудники правоохранительных органов не выплачивают никаких компенсаций за ранее купленные БАДы, лекарственные препараты, медицинские услуги или иной причиненный ущерб.
https://radiosputnik.ria.ru/20200902/vyigrysh-1576634661.html
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челябинск, происшествия

Житель Челябинска перевел мошенникам миллион рублей

12:09 03.09.2020
458
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа УМВД России. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 3 сен – РИА Новости. Полиция в Челябинске возбудила уголовное дело по факту мошенничества после того, как местный житель, поверив обещаниям неизвестных о компенсации за ранее купленные им лекарственные средства, перевел им более 1 миллиона рублей, сообщил в четверг пресс-центр УМВД России по Челябинску.
В дежурную часть отдела полиции обратился местный житель 1960 года рождения с заявлением о хищении более 1 миллиона рублей. С его слов, мужчине позвонил представившийся сотрудником полиции и сообщил, что ему полагается денежная компенсация в размере 580 тысяч рублей за ранее приобретенные им лекарственные препараты. Потерпевший действительно около 2 лет назад приобретал лекарства, заказывая их через Интернет. Позже, в течение нескольких дней мошенники созванивались с потерпевшим и под различными предлогами, в числе которых открытие счета, сохранность депозитной ячейки, доставка денег требовали перевести им денежные средства в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
"По данному факту в ОП Тракторозаводский УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении.
Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, уточняется в сообщении.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 15:27
Обогатился, но не объявился. Неизвестный житель Франции выиграл €157 млн
Полиция напоминает гражданам, сотрудники правоохранительных органов не выплачивают никаких компенсаций за ранее купленные БАДы, лекарственные препараты, медицинские услуги или иной причиненный ущерб.
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ЧелябинскПроисшествия
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