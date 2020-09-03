https://ria.ru/20200903/moshenniki-1576671000.html

Житель Челябинска перевел мошенникам миллион рублей

Полиция в Челябинске возбудила уголовное дело по факту мошенничества после того, как местный житель, поверив обещаниям неизвестных о компенсации за ранее... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T12:09

2020-09-03T12:09

2020-09-03T12:09

челябинск

происшествия

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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 3 сен – РИА Новости.</strong> Полиция в <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinsk/" target="_blank" data-auto="true">Челябинске</a> возбудила уголовное дело по факту мошенничества после того, как местный житель, поверив обещаниям неизвестных о компенсации за ранее купленные им лекарственные средства, перевел им более 1 миллиона рублей, сообщил в четверг пресс-центр УМВД России по Челябинску.В дежурную часть отдела полиции обратился местный житель 1960 года рождения с заявлением о хищении более 1 миллиона рублей. С его слов, мужчине позвонил представившийся сотрудником полиции и сообщил, что ему полагается денежная компенсация в размере 580 тысяч рублей за ранее приобретенные им лекарственные препараты. Потерпевший действительно около 2 лет назад приобретал лекарства, заказывая их через Интернет. Позже, в течение нескольких дней мошенники созванивались с потерпевшим и под различными предлогами, в числе которых открытие счета, сохранность депозитной ячейки, доставка денег требовали перевести им денежные средства в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, уточняется в сообщении.Полиция напоминает гражданам, сотрудники правоохранительных органов не выплачивают никаких компенсаций за ранее купленные БАДы, лекарственные препараты, медицинские услуги или иной причиненный ущерб.

https://radiosputnik.ria.ru/20200902/vyigrysh-1576634661.html

челябинск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

челябинск, происшествия