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Туризм
https://ria.ru/20200903/moshenniki-1576643339.html
Эксперты рассказали, что нельзя делать с посадочными талонами
Эксперт предупредил о рисках, связанных с посадочными талонами, и о том, что с ними никогда нельзя делать, сообщает Express. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T01:44
2020-09-03T01:44
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<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. </strong>Эксперт предупредил о рисках, связанных с посадочными талонами, и о том, что с ними никогда нельзя делать, <a href="https://www.express.co.uk/travel/articles/1330445/flights-boarding-pass-pnr-warning-danger-scam-expert" target="_blank">сообщает</a> Express.Иногда путешественники выкладывают фотографии посадочных талонов в социальные сети. Однако делать это настоятельно не рекомендуется. Эти документы содержат гораздо больше личной информации, чем кажется на первый взгляд.Если данные попадут в руки мошенников, это может обернуться неприятностями.Сертифицированный тренер Центра правительственной связи Великобритании Лиза Форте объяснила, как штрих-код может быть использован для раскрытия информации.Сканируя его, можно найти полное имя, дату рождения, номер рейса, аэропорт отправления и назначения, номер места и шестизначный PNR (Passenger Name Record) код. Он содержит сведения, доступные через раздел бронирования на веб-сайте авиакомпании.В том числе, реквизиты, сведения о любом прокате автомобиля или бронировании отеля, сделанном через авиакомпанию, адрес электронной почты и номер телефона, последние четыре цифры использованной банковской карты и сведения о том, кто оплатил билет. Данные об инвалидности или медицинских проблемах, о которых заявляли туристы, также хранятся там.Если фото посадочного талона размещено в соцсетях, есть шанс стать жертвой кибератаки.Мошенник может сканировать штрих-код и получить доступ ко всем данным, а затем использовать их для обмана. Зная маршрут, даты вылета, предпочтения (например, заказ вегетарианской еды), злоумышленник может создать фишинговое письмо, притворяясь авиакомпанией: "Если вам снова нужна вегетарианская еда на обратном рейсе, пожалуйста, перейдите по этой ссылке, чтобы заказать ее сейчас". Или, например, предложить кликнуть на ссылку, чтобы получить место в бизнес-классе.
https://ria.ru/20200807/1575503099.html
https://ria.ru/20200717/1574473616.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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туризм, туристы, авиакомпании, авиабилеты, новости - туризм

Эксперты рассказали, что нельзя делать с посадочными талонами

01:44 03.09.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПассажир сканирует и распечатывает посадочный талон в аэропорту
Пассажир сканирует и распечатывает посадочный талон в аэропорту - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Эксперт предупредил о рисках, связанных с посадочными талонами, и о том, что с ними никогда нельзя делать, сообщает Express.
Иногда путешественники выкладывают фотографии посадочных талонов в социальные сети. Однако делать это настоятельно не рекомендуется. Эти документы содержат гораздо больше личной информации, чем кажется на первый взгляд.
Если данные попадут в руки мошенников, это может обернуться неприятностями.
Сертифицированный тренер Центра правительственной связи Великобритании Лиза Форте объяснила, как штрих-код может быть использован для раскрытия информации.
Сканируя его, можно найти полное имя, дату рождения, номер рейса, аэропорт отправления и назначения, номер места и шестизначный PNR (Passenger Name Record) код. Он содержит сведения, доступные через раздел бронирования на веб-сайте авиакомпании.
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В том числе, реквизиты, сведения о любом прокате автомобиля или бронировании отеля, сделанном через авиакомпанию, адрес электронной почты и номер телефона, последние четыре цифры использованной банковской карты и сведения о том, кто оплатил билет. Данные об инвалидности или медицинских проблемах, о которых заявляли туристы, также хранятся там.
Если фото посадочного талона размещено в соцсетях, есть шанс стать жертвой кибератаки.
Мошенник может сканировать штрих-код и получить доступ ко всем данным, а затем использовать их для обмана. Зная маршрут, даты вылета, предпочтения (например, заказ вегетарианской еды), злоумышленник может создать фишинговое письмо, притворяясь авиакомпанией: "Если вам снова нужна вегетарианская еда на обратном рейсе, пожалуйста, перейдите по этой ссылке, чтобы заказать ее сейчас". Или, например, предложить кликнуть на ссылку, чтобы получить место в бизнес-классе.
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