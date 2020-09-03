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Фонд развития предпринимательства Якутии обвинили в мошенничестве
Уголовное дело заведено на гендиректора Фонда развития предпринимательства Якутии и ее заместителя, обвиняемых в мошенничестве на сумму свыше 70 миллионов... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T07:41
2020-09-03T10:20
следственный комитет россии (ск рф)
республика саха (якутия)
происшествия
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<strong>ЯКУТСК, 3 сен — РИА Новости.</strong> Уголовное дело заведено на гендиректора Фонда развития предпринимательства <a href="http://ria.ru/location_respublika-sakha--/" target="_blank">Якутии</a> и ее заместителя, обвиняемых в мошенничестве на сумму свыше 70 миллионов рублей и коммерческом подкупе, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по республике Надежда Дворецкая.По материалам проверки прокуратуры и оперативного подразделения МВД в Якутии возбуждено уголовное дело о мошенничестве, легализации денежных средств и коммерческом подкупе в крупном размере при реализации национального проекта.Отмечается, что в рамках расследования дела задержаны шесть человек, в отношении которых будет избрана мера пресечения, проведено более десяти обысков.По данным следствия, гендиректор и ее заместитель в сговоре с иными лицами похитили бюджетные средства, выделяемые фонду федеральным и региональным министерствами экономического развития на мероприятия целевой программы "Развитие предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2018-2022 годы". Денежные средства перечислялись подставным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по заведомо подложным договорам займа."Общая сумма хищений составила свыше 70 миллионов рублей &lt;…&gt; Кроме того, по данным следствия, данные лица незаконно получили от коммерческой организации денежные средства в сумме 200 тысяч рублей в качестве коммерческого подкупа", — отметили в СУ СК.
https://radiosputnik.ria.ru/20200828/solntsev-1576430461.html
https://ria.ru/20200820/zaderzhanie-1576067634.html
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следственный комитет россии (ск рф), республика саха (якутия), происшествия

Фонд развития предпринимательства Якутии обвинили в мошенничестве

07:41 03.09.2020 (обновлено: 10:20 03.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
ЯКУТСК, 3 сен — РИА Новости. Уголовное дело заведено на гендиректора Фонда развития предпринимательства Якутии и ее заместителя, обвиняемых в мошенничестве на сумму свыше 70 миллионов рублей и коммерческом подкупе, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по республике Надежда Дворецкая.
По материалам проверки прокуратуры и оперативного подразделения МВД в Якутии возбуждено уголовное дело о мошенничестве, легализации денежных средств и коммерческом подкупе в крупном размере при реализации национального проекта.
Генеральный директор РКК Энергия Владимир Солнцев - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 13:45
Грозит до 10 лет. Экс-главу РКК "Энергия" подозревают в мошенничестве

"Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора микрокредитной компании "Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)" и ее заместителя", — рассказала Дворецкая.

Отмечается, что в рамках расследования дела задержаны шесть человек, в отношении которых будет избрана мера пресечения, проведено более десяти обысков.
По данным следствия, гендиректор и ее заместитель в сговоре с иными лицами похитили бюджетные средства, выделяемые фонду федеральным и региональным министерствами экономического развития на мероприятия целевой программы "Развитие предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2018-2022 годы". Денежные средства перечислялись подставным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по заведомо подложным договорам займа.
"Общая сумма хищений составила свыше 70 миллионов рублей <…> Кроме того, по данным следствия, данные лица незаконно получили от коммерческой организации денежные средства в сумме 200 тысяч рублей в качестве коммерческого подкупа", — отметили в СУ СК.
Депутат Мосгордумы от КПРФ Олег Шереметьев - РИА Новости, 1920, 20.08.2020
20 августа, 21:14
Депутата Мосгордумы Шереметьева задержали по делу о мошенничестве
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Следственный комитет России (СК РФ)Республика Саха (Якутия)Происшествия
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