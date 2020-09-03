https://ria.ru/20200903/moshennichestvo-1576658102.html

Фонд развития предпринимательства Якутии обвинили в мошенничестве

Уголовное дело заведено на гендиректора Фонда развития предпринимательства Якутии и ее заместителя, обвиняемых в мошенничестве на сумму свыше 70 миллионов... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T07:41

2020-09-03T07:41

2020-09-03T10:20

следственный комитет россии (ск рф)

республика саха (якутия)

происшествия

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<strong>ЯКУТСК, 3 сен — РИА Новости.</strong> Уголовное дело заведено на гендиректора Фонда развития предпринимательства <a href="http://ria.ru/location_respublika-sakha--/" target="_blank">Якутии</a> и ее заместителя, обвиняемых в мошенничестве на сумму свыше 70 миллионов рублей и коммерческом подкупе, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по республике Надежда Дворецкая.По материалам проверки прокуратуры и оперативного подразделения МВД в Якутии возбуждено уголовное дело о мошенничестве, легализации денежных средств и коммерческом подкупе в крупном размере при реализации национального проекта.Отмечается, что в рамках расследования дела задержаны шесть человек, в отношении которых будет избрана мера пресечения, проведено более десяти обысков.По данным следствия, гендиректор и ее заместитель в сговоре с иными лицами похитили бюджетные средства, выделяемые фонду федеральным и региональным министерствами экономического развития на мероприятия целевой программы "Развитие предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2018-2022 годы". Денежные средства перечислялись подставным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по заведомо подложным договорам займа."Общая сумма хищений составила свыше 70 миллионов рублей <…> Кроме того, по данным следствия, данные лица незаконно получили от коммерческой организации денежные средства в сумме 200 тысяч рублей в качестве коммерческого подкупа", — отметили в СУ СК.

https://radiosputnik.ria.ru/20200828/solntsev-1576430461.html

https://ria.ru/20200820/zaderzhanie-1576067634.html

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республика саха (якутия)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), республика саха (якутия), происшествия